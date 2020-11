Premiér Babiš dorazil na Národní třídu a vyzdvihl tam přínos demokracie

Na Národní třídu v Praze dorazil v úterý ráno krátce před 08:00 premiér Andrej Babiš (ANO) v doprovodu ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO). Pod pamětní desku na průčelí Kaňkova paláce položili u příležitosti 31. výročí listopadových událostí roku 1989 květiny a zapálili svíčky. Premiér vyzdvihl význam svobody. Babišova přítomnost tentokrát nevyvolala velké protesty jako loni, kdy na něj lidé pískali. Letošní oslavy jsou kvůli koronaviru jiné než v předchozích letech, přesunuly se do on-line prostoru.

Za 31 let od listopadové revoluce se podle Babiše vše změnilo. Nejdůležitější je podle něj svoboda. "Ti, kteří to nezažili, si to možná neumí představit, jak to bylo předtím," řekl přítomným novinářům. Lidé by si podle něj měli svobody vážit, v této souvislosti připomněl situaci v Bělorusku. Babiš už na úterý žádné plány nemá, den bude trávit s rodinou. Lidem by doporučil, aby na listopad 1989 zavzpomínali a večer si poslechli koncert České filharmonie.

Ministryně Schillerová v úterý vzpomněla na obrovské emoce a euforii v listopadu 1989. Rok má také spojený s narozením syna. Před 31 lety si přála, aby její děti měly lepší život než generace jejích současníků. Všichni mají podle Schillerové velkou povinnost a zodpovědnost svobodu chránit, není samozřejmostí.

Na Národní třídě, která je symbolem listopadových událostí roku 1989, se v úterý chystá uctít Den boje za svobodu a demokracii řada politiků. Po sedmé hodině ráno tam dorazil předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO).