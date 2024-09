Premiér Fiala: Nejdůležitější bude, jak ve volbách uspějí strany vládní koalice

Premiér Petr Fiala (ODS) věří, že jeho strana udrží většinu v Senátu a předsedou horní komory zůstane občanský demokrat Miloš Vystrčil. Nejdůležitější podle něj bude, jak dopadnou strany vládní koalice a nakolik posílí jiné strany. Dodal, že k situaci řekne více, až budou výsledky voleb. Řekl to dnes při příchodu do volebního štábu ODS v centru Prahy. Dnes v ČR skončilo druhé kolo senátních voleb, lidé v něm rozhodli o obsazení 22 z 27 senátorských křesel, pět senátorů zvolili už před týdnem.

"Někde je to velice těsné, vypadá to, že bychom mohli naplnit cíl, že kandidáti, kteří kandidovali do Senátu za strany vládní koalice, budou silnější," řekl dnes Fiala. "Ale nejdůležitější věc je, jak uspějí strany vládní koalice a nakolik posílí jiné strany. Celkově věřím, že udržíme většinu, kterou v Senátu máme, a že naplníme i cíl, aby pokračoval ve funkci předsedy Senátu Miloš Vystrčil," dodal premiér.

Kolem 15:00 je jasné, že z klubu ODS zvolili lidé minimálně čtyři senátory, Zdeňka Hrabu v obvodu Benešov, Náchod zvolil Martina Červíčka, Jana Tecla vybrali voliči v Chrudimi a v Praze 8 Vladimíru Ludkovou.

První volební kolo vyhrálo tradičně hnutí ANO, které získalo dva senátory a finalisty v 19 obvodech. ODS měla nominanty v devíti obvodech, STAN v šesti, KDU-ČSL a TOP 09 shodně ve dvou, přičemž lidovecký senátor Jiří Čunek opět mandát obhájil už v úvodním kole, stejně jako Pavel Fischer (za TOP 09) a Petr Vícha (SOCDEM). Po jednom finalistovi měly SPD, KSČM, SEN 21 a Přísaha. Do druhého kola se za své hnutí s podporou Pirátů dostal také senátor Marek Hilšer a univerzitní profesor Stanislav Balík jako jediný nezávislý kandidát.

Jednaosmdesátičlenný Senát se obměňuje každé dva roky z jedné třetiny. Klub ODS a TOP 09 zřejmě zůstane i po volbách nejpočetnější frakcí s právem opět nominovat předsedu horní komory, jistých má zatím nejméně 22 členů. Klub Starostů a nezávislých má zatím jistých 12 členů, lidovecká frakce díky Čunkovu vítězství 11. Předstihnout by ji mohl podle prognóz klub ANO s SOCDEM, který bude nejméně sedmičlenný díky vítězství Víchy a dvou adeptů ANO. O zachování se naopak musí obávat klub SEN 21 a Pirátů, kterému by bez posil zůstali čtyři senátoři, o jednoho méně, než je nutné.