Přemnožení hrabošů v Česku bylo sníženo chladným jarním počasím

Populace hrabošů na polích v České republice se v dubnu snížila, i když přemnožení těchto hlodavců trvá. Podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), který stavy hrabošů na polích sleduje, klesly jejich počty díky chladnému počasí. Ústav o tom informoval v tiskové zprávě.

Zatímco v březnu evidoval ústav celorepublikově 664 užívaných nor na hektar, v dubnu to bylo 305. I přes pokles ale jde o více než šestinásobek takzvaného prahu škodlivosti, tedy momentu, kdy škody způsobené hraboši přinášejí ekonomické ztráty.

Nejhorší situace byla i nadále v Olomouckém, Jihomoravském a Zlínském kraji, kde počet obývaných nor i překračoval práh škodlivosti patnáctinásobně, jedenáctinásobně a desetinásobně. Ani v jednom z těchto krajů ale počet nor na hektar nepřesáhl 1000. Nejvyšší hodnoty odborníci zjistili na Prostějovsku u Klenovic na Hané, kde bylo zjištěno 9000 nor na hektar.

I v dubnu zemědělci proti přemnoženým hrabošům bojovali pomocí zvýšených dávek jedu, které povolilo ministerstvo životního prostředí. "V Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji bylo za měsíc duben ohlášeno 60 aplikací, což reprezentuje cca 10.000 hektarů ošetřené plochy. Přibližně 40 procent aplikací bylo realizováno ve zvýšené dávce," uvedl ústav.

V současné době už v ozimých porostech není možné s hraboši bojovat, ochrana by se podle odborníků měla přesunout do jarních širokořádkových plodin, jako jsou slunečnice nebo kukuřice. Vysoké riziko hrozí krmným plodinám, kde se počty hrabošů stále drží na vysoké úrovni.