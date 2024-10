Přerov bude hostit logistické cvičení, dorazí 900 vojáků z Česka a Německa

Až 900 vojáků německé a české armády přibližně se 400 kusy techniky zamíří příští týden na letiště do Přerova, uskuteční se zde hlavní část logistického cvičení Strong Pegasus 2024. Součástí manévrů bude letecký transport německých sil, přesun armády po železnici i po silnici. Cvičení se uskuteční od 21. října do 1. listopadu, sdělila dnes ČTK Ivana Navrátilová z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Mezinárodní cvičení je zaměřeno na ověřování schopností v oblasti RSOM (Reception, Staging, and Onward Movement - přijetí, přeskupení a další pohyb jednotek), prověřit má spolupráci Praporu podpory nasaditelných sil Rakovník a německého logistického praporu. "V rámci nácviku schopností v procesu RSOM je naplánován letecký transport německých sil na letiště Sedlec-Vícenice, železniční přepravy do stanice Kroměříž a po silničních komunikacích, které budou využívat i Pozemní síly Armády České republiky," uvedla mluvčí.

Na letišti v Přerově, kde se uskuteční hlavní část cvičení, vybudují vojáci z Rakovníka stanový kemp nazvaný Staging Area, tedy ubytovací stany, hlavní místo velení, polní kuchyni, jídelní stany, hygienické zázemí, ošetřovnu, rozlehlé parkoviště, prostor pro doplnění pohonných hmot nebo místo pro cvičné uložení munice. Po celou dobu budou vojáci prostor střežit.

Zástupci armády upozorňují na to, že veškerá technika se bude po ukončení cvičení přesouvat po silnicích a po železnici ke svým domovským útvarům. Přesuny německých i českých ozbrojených sil po území České republiky budou doprovázet a zabezpečovat příslušníci Vojenské policie v součinnosti s cvičícími jednotkami, které budou zabezpečovat přepravu. Během cvičení mohou podle zástupců armády nastat místní dopravní omezení, zejména kolem Kroměříže, Přerova a na dálnici D1. Tato omezení by však neměla zásadně narušit plynulost dopravy.

Letiště v Přerově - Bochoři, kde se cvičení uskuteční, armáda opustila v roce 2013, kdy se odstěhovala do Náměště nad Oslavou. Letos vedení armády oznámilo, že se letiště opět vrací do hry. Armáda zde v příštích sedmi letech hodlá investovat zhruba 2,5 miliardy korun do vybudování zázemí pro chystanou stálou posádku, která má v první fázi čítat 600 vojáků z povolání a po roce 2035 by se její početní stav měl zvýšit až na 1400 vojáků. Zázemí zde bude mít prapor bezpilotních systémů a vojenská policie, z Lipníku nad Bečvou zamíří do Bochoře část zásobovacího praporu. Na letišti bude státní podnik LOM dál organizovat výcvik pilotů vojenských vrtulníků a mají tam být také opravárenské kapacity pro pozemní síly, uvedl letos v červenci zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR Pavel Lipka.