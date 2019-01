Přes Česko proudí do Německa více migrantů než z jiných zemí

Počet běženců, kteří nelegálně překročili hranice z Česka do Německa, se loni zvýšil. Vyplývá to alespoň ze statistiky, kterou poskytlo německé ministerstvo vnitra. Zatímco mezi lednem a listopadem 2017 spolková republika na svém území zachytila 3547 uprchlíků, kteří do země nelegálně vstoupili z Česka, loni jich za stejné období bylo už 3931. U většiny ostatních sousedních zemí přitom Německo zaznamenalo pokles.

Celkem loni Německo v prvních 11 měsících roku registrovalo 38 580 nelegálních přechodů hranic ze strany migrantů, zatímco o rok dříve jich bylo ještě 45 823. To odpovídá meziročnímu poklesu o téměř 16 procent. Na české hranici je naproti tomu patrný nárůst, a to o 10,8 procenta.

Nejvíce běženců z Česka spolkové úřady zachytily v lednu (474), listopadu (422) a říjnu (400), nejméně naopak v červenci (280) a srpnu (293).

Nelegální přechody hranic z Česka se nezastavily ani letos. Svědčí o tom i aktuální zpráva policie ze západoněmeckého Landau, která zde ve středu v přívěsu nákladního vozu objevila čtveřici mladých Afghánců, které někdo do Německa propašoval právě přes Česko.

Výrazně větší počet migrantů než na české hranici Německo do listopadu zaznamenalo na hranicích s Rakouskem, a sice 10 319. Právě na rakouské hranice se také primárně soustředí aktivity před půlrokem založené bavorské pohraniční policie. Na téměř 820 kilometrů dlouhé hranici, na níž bylo předloni ve stejném období registrováno 14 905 nelegálních přechodů ze strany uprchlíků, je navíc trojice pevných kontrolních stanovišť. Na hranici s žádným jiným státem je Německo, které je obklopenou státy schengenského prostoru bez kontroly vnitřních hranic, nemá.

Druhá byla loni - co do počtu zachycených běženců - právě hranice s Českou republikou a třetí se Švýcarskem - 3724 migrantů za 11 měsíců. Předloni měly tyto dvě země pořadí opačné. Nejméně nelegálních přechodů - 251 - německé úřady v uvedeném období roku 2018 zaznamenaly na hranici s Lucemburskem.

Relativně vysoký počet migrantů - 9274 - se loni do listopadu německé hranice pokusil nelegálně překročit na některém ze zdejších letišť. Předloni jich za tuto dobu bylo ještě o něco více - 10 293.

Většina běženců, které německá policie takto zachytí, nebývá rovnou vracena do země, z níž přišla. Pokud požádají v Německu o azyl, a neučinili tak již dříve, bývají do spolkové republiky vpuštěni. Za celý rok 2017 spolkové úřady z hranic vrátily jen 12 370 z 50 154 zachycených migrantů. Velkou většinu z nich zadržely na hranicích s Rakouskem a na letištích.