Přes mobil mohou lidé městu hlásit závady i třeba platit parkovné

Mobilní aplikace s informacemi o turistice, pro nahlášení poruch či k placení parkovného nabízejí obce a města v Česku občanům. Na mobil mohou lidé také dostat zprávy o mimořádných událostech, údaje o spojích MHD či mapu kontejnerů na odpad. V jihočeském Temelíně třeba jaderná elektrárna upozorňuje obyvatele na bezpečnostní cvičení. Díky tomu téměř vymizely telefonáty překvapených občanů, ke kterým se varování nedostalo prostřednictvím místního rozhlasu či webu obce.

Systém upozornění od temelínské elektrárny přes SMS a e-maily, zavedený loni, využívá asi 200 lidí z Temelína i dalších míst v okolí. Je doplňkem sirén a dalších způsobů, jakými lze upozornit na havárii či cvičení. "Smyslem systému je poskytnout lidem v našem okolí aktuální informace o jevech či dění, které by je mohlo bez vysvětlení například znepokojit," řekl mluvčí jaderné elektrárny Marek Sviták.

Obec Temelín, která má 840 obyvatel, novinku přivítala. Někdy se totiž podle starosty Josefa Váci (BEZPP) nepodařilo informovat lidi o dění v elektrárně včas či třeba nebylo slyšet hlášení místního rozhlasu. "Přestaly chodit v noci telefonáty typu - co se zase děje, my nic nevíme. Teď přijde SMS, že zítra bude zkouška pojišťovacích ventilů, bude zvýšený hluk, a je to opravdu pro občany i pro obecní úřad velký přínos," řekl.

Další obce a města využívají aplikace například pro varování před záplavami. V Chodově na Sokolovsku jsou zase přes aplikaci Mobilní rozhlas zasílána upozornění na dopravní nehody či náledí. Mobilní rozhlas využívají i další obce. "Díky Mobilnímu rozhlasu najdeme ztraceného psa klidně do 30 minut," řekla starostka Popůvek na Brněnsku Miluše Červená.

Lze hlásit i závady

Přes aplikace mohou lidé radnici i hlásit závady. České Budějovice provozují aplikaci DejTip, přes kterou mohou lidé místo poruchy vyfotit a událost zařadit do příslušné kategorie, řekla mluvčí města Jitka Welzlová. V Plzni funguje aplikace a web Plzni.To, kde mohou lidé hlásit poruchy, černé skládky či poškozenou zeleň. Ukazuje i mapu s hlášenými závadami a údaje o jejich řešení. V Litvínově je populární aplikace Zlepšeme Česko, jejímž prostřednictvím lze upozorňovat na nepořádek či nedostatky. Podobný systém chystá i liberecká radnice pod názvem Lepší Liberec.

Řada měst nabízí aplikace pro placení parkování či informace o MHD. Plzeňská Moje PMDP (Plzeňské městské dopravní podniky) najde odjezdy spojů, včetně zpoždění, a aplikace Karkulka umožňuje rezervovat vůz v projektu sdílení osobních aut, který provozuje PMDP. Karlovy Vary mají aplikaci MOJEDPKV, přes niž lze zaplatit parkování i koupit levněji jízdenku MHD. Kolínská radnice provozuje aplikaci Kolín v mobilu, která poskytuje kromě přehledu akcí a aktualit i informace o parkování či MHD, a to i s pomocí GPS modulů sledujících polohu autobusů. Olomouc má aplikaci Moje Olomouc s různými informacemi pro občany, turisty nebo studenty. Lidé přes ni mohou zaplatit parkování, koupit jízdenku nebo si půjčit kolo.

Mnohé aplikace měst mají pomoci turistům. Třeba přes inCity v Mariánských Lázních si mohou turisté vyhledat ubytování, restauraci či toalety. Aplikace inCity nebo Daruma Go! využívá pro šíření turistických informací více měst. Hradec Králové využívá sedm aplikací na podporu cestovního ruchu. Jednou z nich je Hradecko, které kromě informací o možnostech trávení volného času nabízí vyhledávání tras pro cyklisty a turisty, zákres linek cyklobusů či jednoduchý plánovač výletů.

Brno-sever provozuje aplikaci pro rodiny s dětmi Průvodce severem, v níž lidé najdou například přehled dětských hřišť. Kyjov nabízí ve spolupráci se Slovenskem aplikaci Kam u sousedů, jež informuje lidi i o turistických cílech za hranicemi. Kroměříž má od loňska vlastní geolokační hru Kde je Giovanni? "Provádí hráče zábavnou formou po nejzajímavějších místech historického centra a seznamuje je s významnou etapou kroměřížské historie," uvedl mluvčí města Jan Vondrášek. Ostrava nabízí například aplikaci Sportuj v Ostravě s přehledem sportovních událostí, městských sportovišť i sportovních klubů.

Některá města mají i speciální aplikace. V Plzni funguje aplikace zaměřená na bezpečnost při vyzvedávání dětí ze školních družin. Kdo chce dítě vyzvednout, přiloží u vchodu ke čtečce kartu svázanou se jménem. Uvidí pak, zda je dítě v učebně, venku či v jídelně. Vychovatelce přijde na mobil upozornění, kdo a pro koho přišel. Plzeň nabízí i zobrazení hustoty dopravy nebo portál Tuta Plzeň s informacemi o kvalitě života ve městě, porovnáním Plzně s dalšími krajskými městy či analýzami satelitních snímků z pohledu sucha a zadržování vody ve městě a okolí. Aplikace Třídění odpadu v Karlových Varech zase umožňuje lidem, rychle najít kontejner na odpad či nahlásit, že je přeplněný nebo poškozený.