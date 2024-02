Přes různé názory na příčiny války a pomoc Ukrajině našla V4 základní shodu

Přes značně rozdílné názory na příčiny války na Ukrajině i na způsoby jejího možného řešení se dnes premiéři zemí Visegrádské skupiny (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) na summitu v Praze shodli na dvou základních tezích. Ruská agrese proti Ukrajině je hrubým porušením mezinárodního práva a napadená země potřebuje pomoc.

Postoje k formě podpory už se však různí. Zatímco Česko a Polsko poskytují Ukrajině i vojenský materiál z armádních skladů, Slovensko a Maďarsko to odmítají a zaměřují se na humanitární či rekonstrukční pomoc.

Český premiér Petr Fiala (ODS) a jeho polský protějšek Donald Tusk zdůrazňovali nutnost vytrvalé podpory Ukrajiny po všech stránkách. Tusk nazval ruského prezidenta Vladimira Putina válečným zločincem, o tom, kdo je agresor a kdo oběť, podle něj není pochyb. Zdrženlivě se naopak k vojenské pomoci stavěli slovenský premiér Robert Fico a šéf maďarské vlády Viktor Orbán, kteří i na tiskové konferenci po jednání opakovaně hovořili o nutnosti co nejrychlejších mírových rozhovorů. Všichni čtyři premiéři se ale shodli, že jejich země neplánují poslat vojáky na Ukrajinu.

Napětí mezi premiéry Česka a Polska na jedné a Slovenska a Maďarska na druhé straně se projevilo i při tiskové konferenci, a to až při otázkách právě na Ukrajinu, například při hodnocení pondělního summitu k podpoře Ukrajiny v Paříži. Fico také reagoval ostře na dotaz slovenské reportérky, u které zjišťoval, pro jaké médium pracuje. Na protest proti Orbánovi a Ficovi se u Lichtenštejnského paláce sešly dopoledne desítky lidí, kteří mimo jiné pískali a křičeli "hanba". Fico směrem k bariéře, za kterou protestující stáli, popošel a ironicky jim pokynul.

I přes rozdíly v postoji ke konfliktu ve východní Evropě ale podle šéfů vlád existují témata, na kterých se země V4 shodnou. Uvedli energetiku, boj proti ilegální migraci nebo zemědělství. Podle Fialy bylo dnešní jednání upřímné a důležité, formát zasedání se neočekávaně změnil, neboť předsedové vlád chtěli některé věci otevřeně probrat sami, bez přítomnosti dalších členů delegací. Orbán po jednání řekl, že Visegrád žije. Také Tusk, který před jednáním vyjádřil pochyby o smyslu pokračování formátu V4, posléze poznamenal, že rozdíly nejsou tak fundamentální, jak by se mohlo zdát.

Co se týče zmíněných odvětví, kde podle premiérů mohou země nadále hledat společná řešení, V4 se například shoduje na nutnosti upravit společnou zemědělskou politiku tak, aby se omezila byrokracie a regulace. Úpravy by se měly týkat i Zelené dohody pro Evropu, takzvaného Green Dealu, uvedli Fiala a Tusk. V4 má shodu i ohledně dalšího rozvoje a využívání jaderné energie. Diskuse se podle Fialy vedla i o budoucnosti EU a možných reformách. Členové V4 se mimo jiné shodují, že nyní nechtějí měnit zakládací smlouvy unie.

Před setkáním premiérů států V4 separátně ve Strakově akademii jednali Fiala s Tuskem. Předseda polské vlády po schůzce mimo jiné poděkoval Česku za iniciativu k dodání munice napadené zemi. Polsko je podle něj připraveno se zúčastnit každé iniciativy, která svět přiblíží k ukončení války. Společně s Fialou uvedli, že je potřeba být aktivnější v dosavadních formách podpory Ukrajiny. "Nechci, aby to znělo příliš ostře, ale kdyby se všechny země EU zapojily do pomoci Ukrajině, jak to dělá Polsko nebo Česko, tak by možná nebyla vůbec potřeba, abychom diskutovali o jiných formách podpory pro Ukrajinu," poznamenal mimo jiné Tusk.

Fiala s Tuskem také naplánovali, že i s nově vytvořenou polskou vládou budou pokračovat mezivládní jednání mezi oběma zeměmi. První se uskuteční v druhé polovině roku. Fiala vypíchl, že se Česko a Polsko shodnou na zahraniční politice, na hodnotách, které je důležité prosazovat a hájit, a mají také podobné pohledy na výzvy, které Evropu čekají.

Fico s Orbánem odpoledne navštívili bývalého prezidenta Miloše Zemana v jeho kanceláři v Dejvicích. Zhruba ve stejné době prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě Tuska.