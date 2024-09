Prezident: Obnova po povodních potrvá roky, vláda by měla starostům pomoci

Obnova území zasažených ničivými povodněmi bude trvat měsíce až roky. Vláda by měla starostům výrazně pomoci, a to finančně i třeba se zajištěním voleb, které se uskuteční o nadcházejícím víkendu. Po návštěvě severní Moravy a Slezska to České televizi řekl prezident Petr Pavel. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dnes poslancům řekl, že zatopených obcí, jimž stát pomůže se zajištěním voleb, je 35 a představují odhadem 200 volebních okrsků

Prezident si dnes prohlédl, jaké škody způsobila povodeň v Bohumíně, Opavě, Krnově, Mikulovicích a Jeseníku. Obnova v těchto místech bude podle hlavy státu trvat měsíce až roky. "Bude potřeba, aby si na to vláda se starosty a hejtmany vážně sedla a pobavila se o tom, jak těm nejpostiženějším městům a obcím výrazně pomoci. Protože z rozpočtů, které dnes připadají v úvahu, ty škody rozhodně neuhradí," řekl prezident.

Obce potřebují podle hlavy státu pomoci také s organizací nadcházejících krajských a senátních voleb. V postižených místech je třeba udělat rychle bourací práce, ale pokud by se starostové měli řídit platnými předpisy, potrvá to dlouho, poznamenal Pavel. Starostové by proto podle něj uvítali, kdyby bylo možné zjednodušit výběrová řízení na dodavatele.

Pavel ocenil solidaritu mezi lidmi. Vzájemně si podle něj pomáhají nejen sousedé, ale i starostové a hejtmani bez ohledu na politickou příslušnost. Do některých míst podle něj dorazili pomáhat s odklízením následků lidé z druhého konce republiky.

Prezident dnes dopoledne přijel do Bohumína, cestu předem neoznámil. Prezidentův mluvčí Vojtěch Šeliga uvedl, že se Pavel rozhodl navštívit místa postižená povodní. "Cestu předem neavizoval, aby nezatěžoval záchranné složky, které v regionech zasahují. Navíc cestuje bez oficiálního doprovodu," uvedl mluvčí. Prezident později uvedl, že chtěl situaci vidět na vlastní oči a mluvit s lidmi, které záplavy zasáhly. "Nechtěli jsme připravený program," vysvětlil.

Podle starosty Bohumína Petra Víchy (SOCDEM) se prezident seznámil se situací ve městě, hovořili o náhradním ubytování pro zaplavené obyvatele a především o problémech s elektřinou. Podstatná část města je kvůli zatopené rozvodně v Pudlově bez elektřiny.

V úterý Moravskoslezský kraj navštívil premiér Petr Fiala (ODS) s některými ministry. Prohlédli si z vrtulníku některá povodní poničená místa, byli například v Opavě.