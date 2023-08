Prezident Pavel jednal se svým severomakedonským protějškem, řešili mimojiné vstup země do EU

Český prezident Petr Pavel jednal dnes na Pražském hradě se svým severomakedonským protějškem Stevem Pendarovským o bezpečnosti či vstupu země do Evropské unie. Pavel po schůzce řekl novinářům, že v zájmu České republiky je to, aby byl Balkán plně integrovaný v Severoatlantické alianci (NATO) a Evropské unii.

Pendarovski podle Pavla reprezentuje region, na kterém má Česko přirozený zájem z hlediska své bezpečnosti, ale i bezpečnosti a stability v Evropě. "Balkán je historicky složité území etnickým složením i tím, že je křižovatkou různých vlivů," uvedl. Jde o zájmy Ruska, Číny, arabských zemí či Turecka, takže je složité hledat v tomto mixu správou cestu, připustil Pavel.

Vyzdvihl, že se podařilo dovést do úspěšného konce vstup Severní Makedonie do NATO. "Nyní podporujeme Severní Makedonii v úsilí o vstup do EU. Není bezpečnosti bez ekonomické prosperity a stability, vnímáme to jako vzájemně se doplňující úsilí," řekl. ČR má zájem na Balkánu plně integrovaném do EU a NATO, což mají obě země společné, dodal.

Pendarovski ocenil českou podporu při evropské integraci nejen v době českého předsednictví v EU. Vyzdvihl také to, že Česko bylo prvním státem, který nabídl Severní Makedonii konkrétní pomoc při migrační krizi a pandemii covidu-19.

Česko se podle Pavla snaží přispívat k lepšímu dialogu mezi Severní Makedonií a Bulharskem. "ČR v tomto ohledu už podnikla několik projektů v rámci lepší komunikace mezi občany a institucemi, v tuto chvíli připravuje další větší projekt ve spolupráci se zastoupením EU v Severní Makedonii, který by měl k dialogu pomoci," řekl.

Prezidenti se dotkli i ekonomické spolupráce, Pavel ocenil, že se vrací na úroveň z doby před koronavirovou pandemií. Podle Pendarovského je velký potenciál v obchodních vztazích v oblastech energetiky, dopravy, informačních technologií, zemědělství, potravinářství a v ochraně životního prostředí.