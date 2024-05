Prezident Pavel s manželkou Evou zakončí první kolo návštěv po krajích na Pardubicku

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou příští týden v úterý a ve středu navštíví Pardubický kraj. Jde o poslední ze 14 krajů, do kterého dosud oficiálně nezavítal. Jednat bude s hejtmanem Martinem Netolickým (SOCDEM), navštíví továrnu na výrobu výbušnin a střeliva Explosia nebo Centrum leteckého výcviku.

Pavel už po svém zvolení loni v lednu a před březnovou inaugurací vyrazil do Karlovarského a Ústeckého kraje. Po oficiálním uvedení do úřadu se vydal do všech dalších krajů včetně hlavního města Prahy, příští týden zakončí první kolečko na Pardubicku.

Kromě jednání s hejtmanem a zastupiteli také v úterý 21. května prezident navštíví Centrální urgentní příjem krajské nemocnice, budovu Správy státních hmotných rezerv v Heřmanově Městci či Hamzovu léčebnu v Luži, kde se setká s dětskými pacienty. Večer podebatuje s občany v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě.

Ve středu 22. května ráno si hlava státu prohlédne statek U Svatého Jána v Kunvaldu, kde následně bude diskutovat se zemědělci. V Žamberku navštíví Muzeum starých strojů a technologií, v Králíkách poobědvá se starosty a zavítá za policisty.