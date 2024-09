Prezident Pavel se bude při odvolání Bartoše řídit ústavou, řekl dnes novinářům

Prezident Petr Pavel se bude při odvolání vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) řídit ústavou. Pokud premiér navrhne odvolání konkrétního ministra a zároveň předloží návrh na nového nebo na člověka, který bude úřad zastávat, má prezident konat neprodleně, řekl dnes Pavel českým novinářům v Chicagu. Premiér Petr Fiala (ODS) v úterý oznámil, že se rozhodl navrhnout odvolání Bartoše k 30. září.

Bartoš to označil za podraz vzhledem k tomu, že s ministerským předsedou jednal o několik hodin dříve a Fiala mu nic takového nenaznačil. Premiérovi ve středu při jednání kabinetu potvrdil, že ve vládě Piráti končí, ačkoli o tom zároveň budou v příštích dnech hlasovat členové strany. Pavel bude v pondělí odpoledne jednat kvůli koaliční krizi s předsedy všech pěti vládních stran, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů.

"Já jsem vždycky indikoval, že se budu řídit ústavou, která mi dává v tomto smyslu celkem jasně vymezený prostor," řekl dnes v Chicagu Pavel. "Pokud premiér navrhne odvolání konkrétního ministra a zároveň předloží návrh na nového, nebo na člověka, který ten úřad bude zastávat, pak prezident má konat neprodleně, a já se budu řídit ústavou," dodal.

Za Piráty jsou ve vládě dále ministr zahraničí Jan Lipavský a ministr pro legislativu Michal Šalomoun. Oba již avizovali, že při rozhodnutí Pirátů o odchodu celé strany z vlády podají demisi. Lipavský ale zároveň nejspíš opustí Piráty. O své další budoucnosti v kabinetu bude hovořit s Fialou po návratu ze Spojených států. V médiích se objevily úvahy, že by ve vládě mohl zůstat jako nestraník za jinou vládní stranu.

Pavel novinářům potvrdil, že s Lipavským o věci hovořil v New Yorku, kde se od pondělí do středy účastnil Valného shromáždění OSN. "Seznámil mě s tím, jakou pozici zaujal veřejně. To znamená, že je připraven pokračovat, pokud na tom bude shoda ve vládní koalici a že zároveň s tím chce podniknout ten krok, že vystoupí z Pirátské strany," uvedl Pavel. Pokud taková shoda bude, prezident tomu bránit nebude, protože střídání ve funkci ministra zahraničí rok před volbami by nepovažoval za úplně šťastné.

Lipavský dnes ČTK řekl, že Pirátská strana bude do pondělního večera hlasovat o setrvání ve vládní koalici. A pokud hlasování dopadne tak, že Piráti odejdou z vlády, ministr dodrží závazek, se kterým byl za Piráty do vlády jmenován a podá demisi. "Nicméně jsem ale zároveň sdělil, že to bude ale i konec mého případného působení v té straně," uvedl.