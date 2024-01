Prezident Petr Pavel vládě vytkl komunikaci, ocenil ale, že i přes vládu pěti stran nedocházelo k vnitřním rozepřím

Vládě se podle prezidenta Petra Pavla nedaří vysvětlovat její opatření a reformní kroky, přesvědčovat občany, a tím je získat na svou stranu. Řekl to v dnešním novoročním projevu natočeném na třetím nádvoří Pražského hradu. Zároveň ale ocenil, že i při pěti stranách neměl kabinet Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN výraznější rozepře, i snahu vlády řešit zadlužení země.

V minulosti se podle Pavla mnohokrát stalo, že koalice složené z menšího počtu stran byly zdrojem neustálých rozepří, které jim braly sílu přinášet dobrá politická řešení. "Rozepří, které podrážely důvěru lidí ve veřejné instituce a demokratické procesy. A přesto, že nalézat shodu v pěti je jistě složité, jsme již dva roky takových svárů ze strany vlády ušetřeni. Za to jsem rád," uvedl Pavel.

Ocenil snahu řešit zadlužení i přesto, že zvolené cesty jsou podle prezidenta někdy křivolaké a poznamenané vyvažováním požadavků v pětikoalici. Smyslem opozice, ve které aktuálně jsou hnutí ANO a SPD, je podle Pavla kritika kabinetu a tvorba alternativních řešení. "Tento úkol jí vláda ulehčuje tím, že se jí nedaří vysvětlovat svá opatření a reformní kroky. Nedaří se jí přesvědčovat občany, a tím je získat na svou stranu. Některé nepopulární a nepříjemné změny jsou ale nezbytné, pokud se máme z potíží dostat," dodal prezident.

Pavel ve svém prvním novoročním projevu dále uvedl, že jej netěší vulgarizace politické diskuse. "Neshody k demokracii patří a mohou být i plodné. Pokud ale sklouzávají k nevěcnému handrkování, osočování, nebo dokonce k urážkám, jde o selhání, které nepřináší nic dobrého," řekl. Apeloval na politiky, aby si jako jedno z předsevzetí vzali kultivaci veřejného prostoru, nikoli jeho znehodnocování.

Občany prezident vyzval k účasti v letošních volbách do Evropského parlamentu, do krajských zastupitelstev a do Senátu. Hlasy podle něj snadno získávají populisté a extremisté, kteří lákají na líbivé sliby a nestraní se zneužití nebo rozdmýchávání obav. "V realitě pak ale problémy pouze prohlubují a své země i jejich lidi vyčerpávají," uvedl Pavel.

Starosti jako energetická krize, hospodářská stagnace, inflace, bezpečnost nebo ochrana životního prostředí nezmizí, když zavřeme oči, řekl Pavel. Naopak vyzval k odpovědnému zvážení toho, jak realistická řešení politici předkládají.

Životy Čechů podle prezidenta silně ovlivňují problémy s původem daleko za hranicemi země, vzhledem k válečným konfliktům více než dříve. Pavel ale v projevu nijak dále nerozvinul své postoje k válkám na Ukrajině a na Blízkém východě, k nimž se v minulosti mnohokrát vyjádřil. V novoročním poselství se více zaměřil na domácí dění.

Exprezident Miloš Zeman se v posledním vánočním poselství v prosinci 2022 věnoval především bilanci vlastní politické kariéry završené desetiletým působením ve funkci hlavy státu. Vyslovil se také pro mezinárodní tlak, který podle něj jednou zajistí ruský odchod z Ukrajiny, zmínil tehdy i inflaci či energetickou krizi.