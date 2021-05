Prezident Zeman jmenoval staronovým ministrem zdravotnictví Vojtěcha

Prezident Miloš Zeman ve středu na Pražském hradě jmenoval staronovým ministrem zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Na twitteru to uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Oproti zvyklosti jmenování nedoprovodila tradiční slavnostní ceremonie, ministr si pouze od prezidenta převzal podepsaný jmenovací dekret. Zeman zároveň přijal rezignaci dosavadního ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO). Premiér Andrej Babiš (ANO) by měl ještě dnes Vojtěcha uvést do funkce.

Podle fotografií, které Ovčáček zveřejnil, se jmenování zúčastnil prezidentův kancléř Vratislav Mynář a šéf hradního protokolu Vladimír Kruliš. Po předání jmenovacího dekretu Vojtěch podepsal ministerský slib.

Arenberger ve funkci končí po necelých dvou měsících. V posledních dnech čelil kritice za to, jak informoval o svém majetku. Podle Babiše se Arenberger rozhodl podat rezignaci kvůli tlaku na svou rodinu. Řekl, že končící ministr podcenil, že na úrovni ministra "musí být majetková přiznání a další věci daleko přísnější". Arenberger za své jediné pochybení považuje nesprávně vyplněné majetkové přiznání.

Vojtěch se ministrem zdravotnictví stal v prosinci 2017, kdy byl jmenován v první Babišově vládě, stejnou funkci získal i ve druhém Babišově kabinetu. Na funkci rezignoval loni v září s vysvětlením, že ho řízení úřadu v době první vlny koronaviru neúměrně zatížilo. Po odchodu z vlády zamířil do představenstva Krajské zdravotní, která spravuje pět nemocnic v Ústeckém kraji. Server Seznam Zprávy ve středu uvedl, že krátce před svým jmenováním Vojtěch na pozici předsedy představenstva Krajské zdravotní rezignoval.

Vojtěcha v září ve funkci nahradil epidemiolog Roman Prymula, kterého vystřídal dětský hematolog Jan Blatný. Arenbergera Babiš uvedl do úřadu 7. dubna. Ve funkci tak strávil 49 dní, pouze o 11 více než Prymula.