Prezident Zeman udělil milost matce pěti nezletilých dětí, prominul jí celkem pět trestů

Prezident Miloš Zeman z humanitárních důvodů udělil milost matce pěti nezletilých dětí. Prominul jí celkem pět trestů za méně závažnou trestnou činnost. V úterý to sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Omilostněná nesplňuje podmínku závažného zdravotního stavu, kterou Zeman v jiných případech pro udělení milosti vyžaduje. Zeman zatím udělil celkem 16 milostí.

Prezident se rozhodl pro milost kvůli tomu, že se vzorně stará o pět nezletilých dětí, které by v případě jejího nástupu do výkonu trestu musely být umístěny do různých dětských domovů. Zeman také podle Ovčáčka zohlednil závažný duševní stav nejstarší dcery odsouzené, která je kvůli traumatickým zkušenostem v dlouhodobé péči psychologa a dětského psychiatra. Odloučení od matky by mohlo její nepříznivý psychický stav zhoršit.

"Prezident republiky se proto zcela výjimečně rozhodl udělit tuto milost z humanitárních důvodů, přestože omilostněná žena nesplňuje podmínku závažného zdravotního stavu," uvedl dále Ovčáček. Zeman podle něj ženě prominul zbytek jednoho nepodmíněného trestu a čtyři celé nepodmíněné tresty odnětí svobody, které dostala za méně závažnou trestnou činnost převážně drobného majetkového charakteru.

"Vzornou péči o děti potvrdila jak vedoucí místně příslušného oddělení sociálně právní ochrany dětí, tak ředitelka azylového domu, ve kterém se odsouzená se svými dětmi nyní nachází," dodal Ovčáček. Prezident udělil pod podmínkou, že se žena do tří let nedopustí úmyslného trestného činu.

Návrh na omilostnění předložila Zemanovi ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

Zeman už před prezidentskými volbami v roce 2013 řekl, že milosti bude dávat jen ve striktně omezeném okruhu humanitárních případů. Jako podmínky si stanovil, že pachatel nesmí mít na svědomí závažný trestný čin, musí mít závažné zdravotní problémy a zajištěné rodinné zázemí.

Nejkontroverznější Zemanovou milostí zůstává omilostnění doživotně odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka. Stanovené podmínky nesplňoval také omilostněný z letošního března. Zeman se mu ale rozhodl milost udělit jako ocenění za to, že rychlým poskytnutím první pomoci zachránil život ženě na venkovním pracovišti. Muž si odpykával dvouletý trest za zanedbání povinné výživy.