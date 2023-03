Prezidentství Zemana završí stažení standarty a uzavření hradní brány

Mandát prezidenta republiky Miloše Zemana zakončí o půlnoci na 9. března ceremoniální akt svěšení prezidentské standarty. Následně bude na znamení neobsazenosti prezidentského úřadu také uzavřena Brána gigantů Pražského hradu. Odemčena bude znovu ve čtvrtek dopoledne, až na Hrad přijede Petr Pavel složit slavnostní slib. Řekl to končící ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš.

Druhé volební období prezidenta Zemana skončí o půlnoci na čtvrtek. Nového prezidenta bude Česká republika mít až ve čtvrtek odpoledne poté, co Pavel ve Vladislavském sále složí prezidentský slib. Do té doby budou případné pravomoci hlavy náležet především premiérovi Petru Fialovi (ODS), další si rozdělí předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Zemanův mandát symbolicky zakončí stažení vlaky prezidenta republiky neboli standarty. Nad Pražským hradem vlaje v době, když je hlava státu v ČR. Při stažení standarty podle Kruliše zahraje Hudba Hradní stráže na prvním nádvoří Pražského hradu státní hymnu a na znamení neobsazenosti prezidentského úřadu bude uzavřena Brána gigantů. Zavřená zůstane až do následujícího dopoledne, kdy skrze ni jako první projde za zvuku fanfáry Standarta zvolený prezident Petr Pavel se svou rodinou. "Na prvním nádvoří jej hlášením o připravenosti přivítá velitel Hradní stráže, přítomny budou také historické prapory držené praporečníky Hradní stráže," uvedl Kruliš. Pavel projde nádvořím do Matyášovy brány, kudy po Pacassiho slavnostním schodišti vstoupí do Hradu.

Ještě před složením slibu pak ve Zlaté jídelně, což je podle Kruliše původní harfový salonek, který byl součástí Masarykova reprezentačního bytu, poobědvají nastupující prezident s manželkou Evou s končícím prezidentem Zemanem a jeho chotí Ivanou.

Pavlova inaugurace začne tradičně ve Vladislavském sále ve 14.00 na společné schůzi Sněmovny a Senátu. Zahájena bude příchodem nejvyšších ústavních činitelů do sálu, za zvuku fanfáry Korunovační intráda společně s Vystrčilem, Pekarovou Adamovou a Fialou přijde také předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský s chotí Helenou. Následovat je s doprovodem fanfáry Intráda č. 4 bude Zeman s manželkou, jeho předchůdce Václav Klaus s chotí Livií a Dagmar Havlová, manželka prvního českého prezidenta Václava Havla, kterou doprovodí náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky Jan Kaše.

Důstojníci Hradní stráže poté podle informací ČTK do sálu přinesou na modrých poduškách insignie Řádu Tomáše Garrigue Masaryka a Řádu Bílého lva, zároveň bude přinesen výtisk Ústavy ČR. Před příchodem Pavla a jeho ženy ještě praporečníci z Hradní stráže za zvuku husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci přinesou historické prapory. Pavlův příchod doprovodí fanfára Slavnostní intráda. Jako poslední přinese čestná stráž do sálu státní vlajku a prezidentskou standartu, hudebníci v tu chvíli zahrají fanfáru ze čtvrté věty Symfonie č. 8 od Antonína Dvořáka.

Schůzi poslanců a senátorů zahájí úvodním slovem Pekarová Adamová. Na její výzvu poté přejde ke stolu na pódiu Pavel a zároveň i Vystrčil. Pavel položí ruku na ústavu, odříká slib a potvrdí jej podáním ruky Vystrčilovi. U stolu podepíše listinu s textem slibu. Pro tuto příležitost Sněmovna nechala vyhotovit speciální pero.

Po složení slibu zazní hymna, během které vojáci z Petřína odpálí 21 dělových salv. Nad Pražský hrad bude zároveň vytažena standarta. Následovat bude projev nového prezidenta. Po odnesení historických praporů, vlajky a standarty odejde za zvuku fanfáry z opery Libuše Pavel s manželkou, následovat ho bude bývalý prezident a ústavní činitelé.

Po inauguraci Pavel pozdraví z balkonu na třetím nádvoří veřejnost, poté přejde na první nádvoří, kde mu podá hlášení náčelník generálního štábu Karel Řehka. Špalírem bojových praporů Pavel dojde k soše prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, u které položí květinu. Následně se pozdraví s přítomnými příznivci a odejde do Španělského sálu, kde se bude konat číše vína pro asi 2500 pozvaných hostů. Pavel bude mít příležitost k nim promluvit. Následovat bude vystoupení členů bývalé skupiny Spirituál kvintent.

Poslední částí slavnostního programu je modlitba v kapli svatého Václava v katedrále svatého Víta a koncert Pražské filharmonie v hlavní lodi chrámu.