Při balení evakuačního zavazadla si vybavte své běžné činnosti, radí vojáci

Při balení evakuačního zavazadla je nejlepší metodou vybavit si běžné činnosti, které člověk dělá po probuzení. Nezapomene tak na hygienické potřeby, na náhradní oblečení či vodu a potraviny. Vyplývá to z edukačního videa, které dnes zveřejnilo ministerstvo obrany na síti X. Zabalené nezbytnosti by lidem měly vystačit na dva až tři dny, které budou trávit v předem určeném shromaždišti - typicky v tělocvičnách či kulturních domech.

K přípravě evakuačních zavazadel vyzval obyvatele záplavových oblastí ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), a to v souvislosti s hrozící povodní. Tato zavazadla slouží právě v situacích, kdy člověk musí v důsledku mimořádné události opustit své bydliště.

"Při balení evakuačního zavazadla je určitě dobré projet si v hlavě svůj denní rytmus, dát si věci postupně dohromady na stůl a potom zabalit," poradil v instruktážním videu armádní lektor Emil Kamenský. Balit doporučil do kufru na kolečkách, batohu nebo jakékoliv cestovní tašky.

Evakuovaný člověk by podle něj určitě neměl zapomenout na peněženku s doklady, penězi, kreditními kartami a kartičkou pojištěnce a také na dioptrické brýle, pokud je používá. Mezi hygienickými potřebami by neměly chybět sprchový gel, kapesníky, kartáček a pasta na zuby, dezinfekční nebo vlhčené ubrousky a toaletní papír. Lékárnička by měla obsahovat dezinfekci, náplasti a obinadla, dále léky, které denně užívají členové domácnosti, a prášky na teplotu, střevní potíže či bolení hlavy.

Z potravin by zavazadlo mělo obsahovat přinejmenším dvě velké pet lahve s vodou a dále trvanlivé jídlo, ideálně zavařené, sterilované nebo vakuované. Vojáci doporučují také zdroje cukru v podobě čokolády nebo sušenek. K tomu nádobí, které je lehké a nerozbije se, tedy ideálně nerezový hrníček a příborovou sadu.

Co se týče oblečení, je dobré zabalit si náhradní spodní prádlo, ponožky a trička, v chladu také další mikinu a bundu. Dospělí by měli myslet na dostatek teplého oblečení pro děti.

Pro přespání v evakuačním středisku by si lidé měli přibalit deku, spací pytel a případně i karimatku. K dalšímu doporučenému vybavení patří pláštěnka, šitíčko, zápalky, baterie různých velikostí, klasická či čelová svítilna, provázek, nůž, papír, tužka a k mobilnímu telefonu i nabitá powerbanka s odpovídajícím kabelem.

Lidé by doma neměli nechávat ani důležité dokumenty jako rodný a oddací list, cenné papíry či doklady k pojištění nemovitosti. Pokud se přesouvají s dětmi, měli by jim vzít i něco k ukrácení dlouhé chvíle - plyšáka, knížku nebo stolní hry.