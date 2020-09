Při návratu z Kanárských ostrovů bude třeba test nebo nastoupit do karantény

Kanárské ostrovy se od pondělí 14. září přiřadí ke zbytku Španělska a Rumunsku na seznamu míst, u kterých je při návratu do České republiky povinné podstoupit test na covid-19 nebo nastoupit do karantény. V tiskové zprávě o tom v pátek informovalo ministerstvo zdravotnictví. Ostrovní autonomní oblast má v současnosti výjimku z povinnosti, která platí pro pevninské Španělsko. Ministerstvo také doporučuje zvážit cesty do Francie.

Ministerstvo zdravotnictví při páteční úpravě tzv. mapy cestovatele vycházelo z dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). "S účinností od pondělí 14. září budou ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy vyřazeny Kanárské ostrovy," uvedl úřad.

Bezprostředně po návratu ze Španělska a Rumunska nyní platí povinnost telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem kontaktovat krajskou hygienickou stanici a bezodkladně se na vlastní náklady podrobit testu na nový typ koronaviru. Výsledek je nutné oznámit hygienické stanici nejpozději do 72 hodin od vstupu na území ČR.

V mezidobí platí pro navrátivší lidi povinnost nosit ochranu dýchacích cest. Cestovat lze jen do zaměstnání, do práce, školy, kvůli podnikání, k lékaři či kvůli obstarávání základních životních potřeb. Lidé, kteří test neabsolvují, musejí strávit dva týdny v karanténě.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová doporučila občanům ČR zvážit cesty do rizikových zemí. "Pokud zahraniční cestu nelze odložit, je dobré se řídit zásadami bezpečného cestování tak, abychom chránili sebe i ostatní," uvedla v tiskové zprávě. Ministerstvo také důrazně doporučuje všem lidem zvážit cestu do Francie.