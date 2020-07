Při nehodě na Českobrodsku byly zraněny desítky lidí, osm z nich je mimo ohrožení života

Osm zraněných lidí, které z tragické úterní srážky vlaků rozvezla záchranná služba do vinohradské a Thomayerovy nemocnice v Praze a do českobudějovické nemocnice, je mimo ohrožení života. Dva z nich už jsou doma, zjistila ČTK. Vinohradská nemocnice přijala dva zraněné, Thomayerova nemocnice čtyři a českobudějovická dva. Jednoho zraněného záchranná služba odvezla i do Ústřední vojenské nemocnice v Praze Střešovicích a lehce zraněné do nemocnic v Kolíně a Nymburku. Záchranáři při nehodě u Českého Brodu ošetřili 31 lidí, z toho čtyři těžce zraněné. Strojvedoucí nehodu nepřežil.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady přijala v noci dva pacienty z havarovaného vlaku. "Jeden pacient byl přijat na Kliniku anesteziologie a resuscitace se sériovou zlomeninou žeber a bude v průběhu středy přeložen na standardní oddělení. Pacientka, která byla přijata na Jednotku intenzivní péče Ortopedicko-traumatologické kliniky s rozsáhlou tržnou ranou stehna a se zlomeninou v oblasti krční páteře, bude také přeložena na standardní oddělení," uvedla nemocnice. Podle ředitele nemocnice Petra Arenbergera jsou oba pacienti mimo ohrožení života.

Thomayerova nemocnice v pražské Krči přijala čtyři zraněné. Podle mluvčího Petra Sulka z toho dva lehce zraněné už poslali domů a další dva zůstávají v nemocnici na pozorování. "Ale nejsou v ohrožení života," doplnil Sulek.

Ve vojenské nemocnici v Praze po nehodě skončil jeden člověk. Jeho stav vyžaduje intenzivní péči, sdělila ve středu mluvčí nemocnice Jitka Zinke.

V českobudějovické nemocnici jsou po srážce vlaku muž a žena. Mluvčí nemocnice Iva Nováková řekla, že oba utrpěli lehčí zranění. Jejich stav není vážný, utrpěli hlavně pohmožděniny, ale zůstanou v nemocnici na pozorování.

Osobní vlak CityElefant, ve kterém cestovalo přes sto lidí, narazil v úterý večer do stojícího poštovního vlaku. Strojvedoucí nehodu nepřežil, zranilo se podle posledních informací středočeských záchranářů 31 lidí, z toho čtyři těžce. Policie vyšetřuje nehodu vlaků u Českého Brodu jako obecné ohrožení z nedbalosti a ublížení na zdraví s následkem smrti z nedbalosti. Trať, která je jednou z nejvytíženějších v republice, byla do 10.00 uzavřená. Provoz byl obnoven po 10.00 po jedné koleji a za snížené rychlosti. Podle ministra dopravy Karla Havlíčka bylo příčinou tragické srážky vlaků nejspíš selhání člověka. Vlak projel návěstidlem na červenou. Česká pošta odhaduje celkovou škodu na poštovním vlaku, do kterého narazila osobní souprava, na 15 milionů korun. Škodu na osobním vlaku Drážní inspekce odhaduje na 40 milionů korun.