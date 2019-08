Při nehodě tří aut u Chrudimi se zranilo sedm lidí

Při srážce dvou dodávek na silnici I/37 mezi Chrudimí a Medlešicemi zemřel člověk a pět lidí se zranilo. Silnice je uzavřena. Nehoda se stala před 9.00.

"Na místě máme šest sanitních vozů včetně dvou lékařů plus leteckou záchrannou službu," řekl mluvčí zdravotnické záchranné služby Aleš Malý. Upřesnil i své prvotní informace o následcích nehody. Tři zranění byli převezeni do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, z toho jeden letecky, další do nemocnic v Chrudimi a Pardubicích. "Všechno byli muži kolem 30 let," dodal Malý.

Podle operačního důstojníka krajských hasičů se auta srazila na státní silnici u Medlešic. Podle mluvčí krajské policie Markéty Janovské se srazila čelně, příčinu vyšetřovatelé zjišťují. Zemřel řidič jednoho z aut. Silnice bude uzavřena nejméně do 13.00.