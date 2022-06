Při pandemii přešlo 13 procent Čechů při cestě do práce z MHD na auta

Za dva roky pandemie přešlo 13 procent Čechů při cestách do práce z veřejné dopravy na automobilovou. Vyplývá to z výzkumu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), který v úterý její zástupci představili na českobudějovické konferenci o MHD. V MHD ubyli ve srovnání s dobou před covidem cestující.

Proti jaru 2019, než začala koronakrize, schází budějovickému dopravnímu podniku 23 procent cestujících. Počet spojů za stejné období klesl pouze o dvě procenta. Ředitel podniku Slavoj Dolejš připravuje návrh, jaké spoje by se daly ještě seškrtat.

Přestože v ČR teď neplatí covidová omezení, lidé se do MHD nevrátili v počtech jako před pandemií. Vyplývá to z projektu UJEP, který sledoval dopady covidu na dopravní chování od července 2020 do letošního června. Do sběru dat se zapojilo 575 lidí, zejména z Prahy a Středočeského kraje, ale i ze všech krajských měst.

"Ukázal se velký vliv automobilové dopravy při cestách do práce, kdy se původní úroveň při pandemii ještě zvýšila. Je stále vyšší, než byla před pandemií. Velmi prudký nárůst zaznamenala práce z domova, vzrostla mnohonásobně a i v současnosti se drží na vyšší úrovni, než byla v roce 2019," řekla Danuše Strnadová z UJEP. Podle průzkumu přestalo kvůli pandemii 13 procent lidí jezdit do práce MHD a začalo jezdit auty.

Budějovickému dopravnímu podniku klesly první rok pandemie tržby meziročně o čtvrtinu. Teď chybí v budějovické MHD proti březnu 2019 téměř pětina cestujících, o víkendech 14 procent, zatímco spojů ubylo o dvě procenta.

"Nabízela se myšlenka seškrtat to (spoje) o dvacet procent. Nemohli jsme ale svévolně seškrtat větší množství spojů, musíme to mít projednáno s objednateli. Ale vzhledem k tomu, jak budou z veřejných rozpočtů mizet finance, je pravděpodobné, že na toto téma přijde řeč. Mám od představenstva úkol, abychom nějaký návrh připravili, spočítali a předložili," řekl Dolejš.

Podniku teď chybí 14 řidičů, má asi 200 kmenových. Firma začala vyplácet řidičům MHD každý měsíc počínaje červnem až do konce roku měsíční mimořádnou odměnu 3000 korun. Jedna z odborových organizací v podniku kvůli tomu vyhlásila stávkovou pohotovost. Vadí jí, že odměny nemají i jiní zaměstnanci. Budějovické MHD zároveň rostou náklady. Ceny elektřiny a plynu má podnik zaručené do konce roku, pak mohou podle ředitele vzrůst v součtu ročně minimálně o 40 milionů korun.

Budějovický dopravní podnik svezl loni 57,6 milionu cestujících. V porovnání s posledním předpandemickým rokem 2019 to bylo téměř o deset milionů méně, meziročně téměř o šest milionů méně. Od roku 2017 do letoška investoval podnik 969 milionů korun, z toho bylo 654 milionů korun z dotací. Nejvíc peněz dal do nových vozů, koupil jich šedesát.

Historie MHD v Českých Budějovicích sahá do roku 1909. Budějovický dopravní podnik zajišťuje přepravu ve městě a v 15 obcích. Vozový park čítá 103 autobusů a 56 trolejbusů, které jezdí na 24 linkách. Obsluhují téměř 400 zastávek. Loni najely 5,7 milionu kilometrů.