Při plošném testování na školách se potvrdila jen polovina pozitivních testů

Při plošném testování v uplynulých třech týdnech na školách v jednotlivých okresech Olomouckého kraje potvrdily PCR testy jen zhruba polovinu původně pozitivních antigenních testů na covid-19. V posledním kole, do něhož se zapojili žáci a studenti z Olomoucka a Šumperska, to byla jen necelá třetina. Vyplývá to z výsledků, které zveřejnila na svých stránkách krajská hygienická stanice.

Uplynulý týden, kdy se ve druhém kole testovalo na Šumpersku a Olomoucku, prošlo testováním 29 341 školáků a studentů. Pozitivní test mělo podle krajské hygienické stanice 791 z nich, následné PCR testy však nákazu covidem-19 potvrdily jen v 215 případech, tedy 27 procent. Zbylí původně pozitivní školáci, kteří museli po testování ve školách do izolace, se tak mohli vrátit do lavic.

V předchozích týdnech PCR testy potvrdily jen zhruba polovinu původně pozitivních antigenních testů. V prvním kole, kdy se do plošného testování kvůli špatné epidemické situaci zapojily nejprve školy na Přerovsku a Prostějovsku, mělo pozitivní antigenní testy 273 z 20 641 testovaných žáků a studentů, PCR testy nákazu covidem-19 potvrdily ve 173 případech, tedy v 58 procentech. Nejistotu ohledně výsledků tehdy prožívalo například Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově, kde bylo zachyceno rekordních 32 případů, PCR testy potvrdily nakonec jen pět případů. "Když už, měly by se dělat na školách PCR testy, ať to má nějakou vypovídající hodnotu," řekla tehdy ředitelka školy Romana Studýnková.

O týden později, kdy se testování uskutečnilo ve čtyřech okresech včetně Šumperska a Olomoucka, absolvovalo antigenní test 52 728 dětí a 907 z nich mělo výsledek pozitivní - po následném PCR testu se nákaza potvrdila v 505 případech, což je 56 procent, vyplývá ze statistik krajské hygienické stanice.

Na neprůkaznost antigenních testů poukazovali při plošném testování v uplynulých týdnech ředitelé škol napříč regionem, bylo to i důvodem, proč pravidelnému testování na školách nebyli nakloněni. "Pokud by testy byly jasné, průkazné a kvalitní nebo se dělaly přímo PCR testy, tak jsem pro pravidelné testování. Těmito testy to ale význam nemá," řekl například ředitel Gymnázia Šumperk Milan Maceček.

Do testování se v pondělí školy zapojily znovu, a to po celé republice bez ohledu na epidemickou situaci v okresech, jen v Přerově bylo podle mluvčí radnice Lenky Chalupové na osmi základních školách zachyceno antigenními testy dalších 51 pozitivních případů.