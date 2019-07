Při srážce vlaku s dodávkou na Rakovnicku zemřel člověk

Při sobotní odpolední srážce dodávky s vlakem u obce Příčina na Rakovnicku zemřel člověk. Dva lidé jsou těžce zranění, další žena a jedno dítě se zranily středně těžce, řekla mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová.

Těžce zraněné převezly vrtulníky do střešovické nemocnice v Praze a do nemocnice v Plzni. "Žena a muž utrpěli vážná mnohočetná poranění," řekla Effenbergerová. Středně těžce je zraněno dítě předškolního věku a další žena. Sanitky je převezly do nemocnice v Praze Motole.

Středočeši požádali o součinnost i záchranáře z Plzeňského kraje, kteří na místo vyslali vrtulník z Líní. "Transportoval muže ve věku kolem 25 let do plzeňské fakultní nemocnice," řekla mluvčí plzeňské krajské záchranné služby Mária Svobodová. Potvrdila, že jeho zranění jsou vážná.

Srážka se stala na přejezdu, který je zabezpečený světelnou signalizací bez závor, řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Provoz na trati byl zastaven, okolnosti nehody inspektoři zjišťují.