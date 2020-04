Při testování imunity chybějí děti, pro seniory jsou kapacity většinou vyčerpány

Třetí den od začátku plošného testování kolektivní imunity na covid-19 mají odběrová místa v Praze i Brně naplněné kapacity u seniorů. Naopak chybějí hlavně děti a mládež od osmi do 17 let, kteří musí k testům přijít se svým zákonným zástupcem. V pátek přibylo v Česku 86 nových případů nemoci covid-19, což byl druhý nejnižší nárůst za posledních deset dní. Od vypuknutí epidemie v zemi zemřelo 215 pacientů s nemocí covid-19, zatímco 2389 nakažených se dosud uzdravilo. V Česku bylo od začátku epidemie potvrzeno celkem 7273 případů onemocnění. V nemocnicích bylo v pátek 385 nemocných, z toho přes 70 ve vážném stavu.

Testovací místa pro studii kolektivní imunity vůči koronaviru fungují v Praze, Brně, Litoměřicích, Olomouci, Uničově a Litovli. Studie má ukázat, kolik lidí v ČR už nemoc způsobenou novým typem koronaviru prodělalo a mají protilátky. Celkem je v plánu otestovat 27.000 lidí. V hlavním městě byla v sobotu naplněna kapacita odběrů u seniorů a lidí ve věku 40 až 59 let. Chybí naopak děti a mladiství. Od neděle je pro ně vyhrazeno testovací místo v Kateřinské zahradě už od 10:00 až do 20:00. Vyšetřeno bylo zatím přes 250 dětí a mladistvých, v plánu je otestovat jich tisícovku.

Také v Brně už od sobotního rána netestují dobrovolníky z věkové skupiny 60 až 89 let. Potřebný počet seniorů už otestovali v minulých dnech. Nejvíc i tady odborníci potřebují zástupce z věkové skupiny osm až 17 let.

Na odběrových místech v Olomouckém kraji chybí v reprezentativním vzorku dobrovolníků, kteří se do testovací studie zapojili, ještě několik set seniorů. Doplnit je chtějí z řad lidí, kteří přijdou na odběrová místa v Olomouci, Litovli a v Uničově mimo rezervační systém, případně se pokusí pro seniory v krajském městě zřídit ještě jeden speciální termín.

Hospitalizovaných je 385

Nejvíc nakažených i úmrtí připadá na Prahu. V hlavním městě dosud zemřelo 80 pacientů s covid-19, následuje Moravskoslezský kraj s 25 zemřelými a Středočeský a Karlovarský kraj shodně s dvacítkou obětí. Ve Zlínském kraji zemřel dosud jediný člověk nakažený koronavirem.

Nákaza se znovu výrazně rozšířila v Mariánských Lázních. V pátek přibylo v Karlovarském kraji 12 nakažených, z toho osm nových případů je v Mariánských Lázních. Mariánskolázeňská nemocnice uvedla, že se nakazili zaměstnanci i pacienti. U nakažených byla zahájena okamžitá karanténa a sledování blízkých kontaktů.

Aktuálně nemocných je v celém Česku 4669 lidí. Odborníci považují za jeden z klíčových údajů počet hospitalizovaných s nemocí covid-19, kterých je nyní 385, ještě v úterý a ve středu byly přitom v nemocnicích přes čtyři stovky nakažených. V pátek bylo v těžkém stavu nebo vyžadovalo intenzivní péči 71 pacientů, což je o šest méně než předchozí den.

Vláda kvůli příznivému epidemiologickému vývoji urychlila harmonogram otevírání obchodů a služeb. Od pátku také zrušila zákaz volného pohybu osob včetně cestování do zahraničí, který v Česku kvůli epidemii nového koronaviru platil od 16. března. Lidé se zároveň mohou pohybovat ve volném prostoru ve skupinách až deseti osob, a ne maximálně ve dvou, jako dosud. Musí ale dál nosit roušky a zachovávat odstup od ostatních. Do zahraničí lidé sice mohou vyjet, při návratu do Česka se ale musí prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset podstoupit dvoutýdenní karanténu. Navíc je cestování za hranice výrazně omezeno či úplně znemožněno i kvůli zákazům a omezením ostatních států. Lidé v sobotu protestovali v Českém Těšíně i sousedním polském Těšíně kvůli tomu, že jejich města jindy oddělená jen řekou Olší stejně jako za studené války rozdělila uzavřená hranice.

V Česku budou moci v pondělí otevřít další obchody a provozovny služeb, které musely uzavřít kvůli šíření koronaviru. Rychlejší uvolňování restrikcí ale například některé knihovny či zoologické zahrady zaskočilo a zůstanou ještě zavřené. Až začátkem května začne přijímat nové klienty i většina lázní. Už několik dní mohou fungovat farmářské trhy. V sobotu ráno se za velkého zájmu otevřely i jedny z nejoblíbenějších a nejstarších trhů na pražské náplavce.