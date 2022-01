Při testování zaměstnanců bylo 1,3 procenta pozitivních, 13 procent firem omezilo provoz

Při testování zaměstnanců na covid-19 ve firmách mělo pozitivní antigenní test 1,3 procenta pracovníků. U konfirmačních PCR testů, na které odesílá pozitivně testované většina podniků, se část nákaz nepotvrdila. Přes 13 procent společností muselo kvůli vysokému počtu zaměstnanců v izolaci či karanténě omezit provoz. Vyplynulo to z průzkumu, který ve středu prezentoval Svaz průmyslu a dopravy ČR. Povinné testování zaměstnanců ve firmách začalo minulý týden, trvat by mělo až tři týdny.

Průzkum podle viceprezidenta svazu Jana Rafaje potvrdil, že firmy zvládly všechny své zaměstnance otestovat uplynulého týdne dvakrát. Ve 196 společnostech, které se průzkumu zúčastnily, bylo ve dvou kolech otestováno téměř 150 tisíc zaměstnanců. U 1982 z nich byl výsledek antigenního testování pozitivní. Většina firem následně poslala tyto pracovníky ke konfirmačním PCR testům, u kterých se ovšem až 30 procent nákaz nepotvrdilo. Podle Rafaje je proto vhodné, aby firmy konfirmační PCR testy využívaly, jinak hrozí, že přijdou o část zaměstnanců kvůli nepřesným antigenním testům zbytečně.

Pro většinu firem podle svazu testováním nevznikl problém s nedostatkem zaměstnanců. Upravit či omezit provoz muselo v minulém týdnu kolem 13 procent podniků. Alespoň jednoho zaměstnance v karanténě či izolaci mělo přes 80 procent firem, u většiny z nich však šlo o maximálně pět procent personálu. V 15 procentech případů testování firmy zaznamenaly odmítnutí testu u svého zaměstnance.

Přes 78 procent podniků využívá podle svazu při testování samovyšetřovací testy. To je mnohem více než při předchozím povinném testování ve firmách loni na jaře. Důvodem podle Rafaje je, že na rozdíl od loňska nyní odborné vyšetření v testovacích centrech hradí samotní zaměstnavatelé, zatímco loni na to přispíval stát. Firmy nejčastěji kupovaly testy v hodnotě do 60 korun za kus, loni využívaly většinou dražší testy.

Průzkum svazu dále ukázal, že zaměstnavatelé v reakci na nový režim testování rozšířili možnost práce z domu. Přes 47 procent firem tak v posledních dnech zvýšila počet zaměstnanců na home office, dalších 42 procent podniků zavedlo práci z domova už dříve.

Všichni zaměstnanci včetně očkovaných a po prodělané nemoci covid-19 se musejí testovat antigenními testy dvakrát týdně. Další test mají povinnost podstoupit nejdříve třetí den po předchozím. V případě pozitivního výsledku následuje pětidenní karanténa.