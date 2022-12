Při uzavírce lesů v Jablonci se prasata ulovit nepovedlo, lidé ji nerespektují

V Jablonci nad Nisou skončila ve středu v 6.00 druhá celodenní uzavírka lesů na Prosečském hřebeni a v Srnčím dole. Cílem byl odlov přemnožených divokých prasat, která obyvatele obtěžují a ohrožují. Zatímco při naháňce v první polovině prosince se podařilo odstřelit pět divočáků, tentokrát ani jediného. Lidé zákaz vstupu, který začal 25. prosince večer, nerespektují, čímž práci myslivců maří, řekla ve středu mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Lidé v lesích nejen prasata ruší, ale myslivci se také bojí střílet, aby se nestalo neštěstí. "Ono to není jen o tom, že ti lidé porušují nějaký zákaz, ale musí si uvědomit, že k odlovům černé zvěře je používáno velice výkonné střelivo a má dráhu letu nějakých pět kilometrů. Po celé dráze letu má smrtící účinek. Lidi by si měli uvědomit, že jim tam opravdu hrozí nebezpečí ztráty života," řekl ředitel městské policie Michal Švarc.

Za nedodržení zákazu vstupu nebo za psa, který není na vodítku, mohou strážníci uložit blokovou pokutu do 2000 korun, ve správním řízení může pokuta vystoupat až na 10 tisíc korun. "Zatím ale lidem většinou jen domlouvají, pokutu uložili jen jedinou," řekla Fričová. Kontrol podle ní přibylo, strážníci při nich odhalili více než 50 lidí, kteří zákaz vstupu porušili. Lidé podle Fričové nerespektují ani zákaz vstupu do ulice Za Plynárnou, kde je umístěna odchytová klec, kterou město pořídilo.

S divokými prasaty se téměř denně potkávali obyvatelé hlavně v části Horní Proseče, kde jsou panelové domy jen pár metrů od lesa. Lidé si stěžovali na rozryté pozemky, báli se venčit psy, děti se podle místních bály jít ráno na autobus. Od 1. prosince do konce února proto platí ve vybraných lokalitách zákaz vstupu do lesů od 18.00 do 6.00 následujícího dne a v plánu jsou také tři celodenní uzavírky. Poslední by měla být od 13. do 16. ledna.

Omezení vstupu do lesů má zajistit zvěři klid a umožnit lov. Své lesy Jablonec neuzavírá poprvé, podobně byl loni od srpna do konce října zakázán v noci vstup do Srnčího dolu. Díky tomu se v sezoně 2021/2022 podařilo zdejším myslivcům ulovit 84 kusů černé zvěře. Na každé ulovené prase vypsala letos radnice pro myslivce odměnu 2000 korun. Od začátku prosince se jich podařilo ulovit 15, z toho tři do odchytové klece.