Při zvládání epidemie lidé nejlépe hodnotí práci zdravotníků, nejhůře vlády

V souvislosti se zvládáním epidemie koronaviru v ČR lidé nejlépe hodnotí práci zdravotníků, hasičů, armády a policie, naopak nejkritičtější jsou k vládě. V porovnání s loňským květnem, kdy se země potýkala s první vlnou šíření nemoci covid-19, si v hodnocení všichni pohoršili, nejvíce vláda. Kladně její práci nyní vnímá čtvrtina veřejnosti, před rokem to byly dvě třetiny. Vyplynulo to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Práci zdravotníků vnímá jako dobrou 92 procent občanů, to je o dva body méně než před rokem. Následují hasiči, jejichž práce v době epidemie je dobrá podle 87 procent dotázaných. Proti loňskému květnu si pohoršili o šest bodů. Třetí nejlépe hodnocenou institucí je armáda, jejíž práci považuje za dobrou 81 procent lidí. Meziročně se pozitivní hodnocení armády změnilo minimálně, o bod. Naopak policie ztratila o něco více, podíl pozitivního hodnocení její práce se snížil z 87 procent na 70 procent.

CVVM rovněž zjišťovalo, jak Češi dodržují opatření proti šíření koronaviru. Z průzkumu vyplynulo, že nejčastěji dodržovali zákaz opustit území okresu. Na 86 procent lidí uvedlo, že toto opatření vždy nebo většinou dodržovalo. Dále 69 procent stejně odpovědělo v případě povinnosti používat roušku nebo respirátor venku v zastavěném území. Naopak nejméně často lidé dodržují povinnost mít zakrytý nos a ústa při setkání s přáteli nebo členy rodiny žijící mimo společnou domácnost, to dělá vždy nebo většinou polovina respondentů. Zákaz návštěv přátel a příbuzných dodržuje větší část veřejnosti, dvě třetiny.

Co se týká názoru lidí na to, zda by mělo, či nemělo být dodržování protikoronavirových restrikcí kontrolováno, tak 70 procent s kontrolami souhlasí. V názoru na trestání za porušení těchto opatření je společnost rozdělena. Polovina je proti trestání, 46 procent s ním souhlasí.

Průzkum se uskutečnil v době od 26. března do poloviny dubna a účastnila se ho tisícovka lidí starších 18 let.