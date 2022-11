Příčinou smrti postřeleného útočníka z Velkých Losin byla intoxikace

Příčinou smrti útočníka z Velkých Losin na Šumpersku, kterého na konci října postřelili při vražedném útoku policisté, byla těžká intoxikace omamnými a psychotropními látkami. Vyplynulo to z toxikologického rozboru, řekl ve středu novinářům šéf olomouckého odboru obecné kriminality Jan Lisický. Agresivního osmnáctiletého útočníka postřelili policisté dvakrát do ruky ve chvíli, kdy brutálně napadal svého o rok mladšího kamaráda. Mladíkovi zasadil pět desítek bodných ran nožem, zemřel na místě. Zraněný útočník zemřel při převozu do nemocnice.

"Poté co byla ukončena veškerá znalecká zkoumání ohledně příčin smrti vraha z Velkých Losin, bylo jednoznačně potvrzeno, že příčinou smrti byla smrtelná intoxikace omamnými a psychotropními látkami. Šlo o naprosto nepřežitelnou směs alkoholu, THC, meskalinu a lysohlávek," řekl Lisický. Meskalin je psychoaktivní droga ze skupiny alkaloidů, která se vyskytuje například v mexických kaktusech, jde o zakázanou látku.

Tragédie se stala 28. října v bytovém domě nedaleko losinského zámku. Policii přivolali sousedé, kteří zaslechli velmi hlasitou hádku na chodbě. Policisté přijeli ve chvíli, kdy útočník napadal svého známého dvěma noži i zlomenou tyčí od smetáku, nereagoval na opakované výzvy zasahujících policistů a v zuřivém útoku pokračoval, přičemž začal ohrožovat i hlídku. Jeho agresivní chování nezastavila ani střela policistů do ruky. Po dalších výzvách následovala druhá střela do ruky, po které se pěti policistům podařilo vzpouzejícího se pachatele zpacifikovat.

Policisté zadrženému útočníkovi i jeho oběti poskytli první pomoc a zavolali záchrannou službu. U pobodaného chlapce lékař na místě konstatoval smrt. Pachatele policisté pomohli naložit do sanitky, mladík při převozu do nemocnice zemřel.

Zákrok policistů byl vyhodnocen jako oprávněný, Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) jej neprověřovala. "Tento případ byl v kompetenci policie," potvrdila ve středu mluvčí GIBS Ivana Nguyenová. Také podle Lisického policisté postupovali na správně. "Věc byla vyhodnocena jako naprosto oprávněný zásah policie, i vzhledem k tomu, že byla vyvrácena příčinná souvislost mezi smrtí pachatele a střelbou policisty," řekl šéf olomoucké kriminálky. "Je jednoznačné, i ze svědeckých výpovědí, že ten policista postupoval naprosto přesně v souladu se zákonem, a já dokonce osobně tvrdím, že těžce nad tím, co mu zákon klade za povinnost," doplnil.

Incident je dalším z násilných trestných činů, které se za poslední měsíc odehrály na Šumpersku.