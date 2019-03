Přijede Trump do Česka? Zatím nemá důvod, míní politolog

Během návštěvy Andreje Babiše v Bílém domě zaznamenala americká média shodné charakteristiky mezi českým premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Spojených států amerických Donaldem Trumpem. Jsou si oba muži skutečně podobní? A byla návštěva v USA pro Českou republiku úspěšná? Nejen na tyto otázky odpověděl v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ politolog Jan Kubáček.

Jsou si Andrej Babiš a Donald Trump skutečně v něčem podobní?

Ano, především oba dva prošli zkušeností "tvrdého byznysu". Segmenty, ve kterých byli aktivní, jsou taková agresivní podoba ekonomiky, kdy je to často o převzetí společností, o marketingu a velké aktivitě. Mají podobný pohled na politiku, nejsou sevřeni ideologickým zakotvením, naopak vyznávají politiku energické komunikace s občany a určitou profesní nótu. Oba vstoupili navíc do politiky, aby se zbavili nějakého nešvaru. Jeden chtěl vymetat elity devadesátých let, druhý chtěl "vysušit bažiny Bílého domu a Washingtonu". Pro oba je také charakteristické i to, že politiku vedou podle každodenních operativních témat a uzpůsobují tomu také svůj styl, který je hodně operativní a hodně flexibilní.

Jak hodnotíte návštěvu českého premiéra v USA?

Já ji považuji za úspěšnou. Přece jenom ten program byl velmi bohatý, přijetí z americké strany bylo opravdu reprezentativní, takže je to pro Českou republiku úspěch. Zároveň to hodnotím jako velmi důležitý signál. Jsem totiž přesvědčen, že se tam řešila celá řada témat, o kterých se v médiích nemluví. Budou se naplňovat až v nejbližších týdnech a měsících. Zejména v oblasti bezpečnostní spolupráce nebo spojenecké špionáže. Určitě také řešili bezpečnostní politiku. Bezesporu to byla velmi úspěšná mise.

Bude mít setkání vliv také na vztahy mezi zeměmi?

Myslím, si, že bude mít rozhodně vliv na česko-americké vztahy a bude mít i dopad na vztah České republiky k Evropské komisi. A také k některým tématům, která se budou řešit potom s novou komisí po květnových evropských volbách.

Takže to ovlivní také vzájemný obchod?

Bezesporu ano, zejména ten strategický obchod.

Babiš zopakoval pozvání prezidenta Zemana, Trump se však údajně nevyjádřil. Jak to lze chápat? Navštíví Česko?

Trump se v tuto chvíli nechce zavazovat a zatím ani není jasné, s kým by se setkával. Přece jenom i Barack Obama si nechával otevřena vrátka a později se to řešilo na základě jasného formátu. Myslím si, že je to zatím velmi předčasné, protože netušíme, s kým by ten jeho summit byl, jak by byl organizován a co by bylo jeho cílem. Zatím mu z toho prostě neplynou benefity.

Donald Trump se teď potřebuje soustředit na příští rok, musí se věnovat prezidentské kampani. V podstatě to odpovídá situaci, že bude příští rok v terénu a bude dělat řadu věci pro své znovuzvolení. To znamená, že bude primárně aktivní na americké půdě a v Asii.