Přijetí dětí bez doprovodu ze Sýrie? Šojdrová vidí pozitivní posun

Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) vidí pozitivní posun ve sporu o případné přijetí dětí bez doprovodu ze Sýrie do České republiky. Novinářům před pražským Hrzánským palácem, kam přišla odpoledne představit plán pomoci syrským dětem premiérovi Andreji Babišovi (ANO), ocenila pozvání ke schůzce. Na jednání se dostavil i vicepremiér, ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) a zástupci neziskových organizací včetně šéfa organizace Člověk v tísni Šimona Pánka.

"Věříme, že se situace začíná měnit, už jen to, že si na nás pan premiér udělal čas, bude tam i ministr vnitra, to je důležitý signál, že Česká republika uvažuje o pomoci dětem bez doprovodu," uvedla Šojdrová. Konstatovala, že přichází i se zástupci občanských organizací a Senátu, což považuje za silný hlas.

Hamáček novinářům řekl, že přišel, aby plán Šojdrové vyslechl. "Jsme připraveni každý plán posoudit a případně navrhnout řešení," uvedl. Alternativ je podle něj několik. "Platí stále to, že Česká republika je schopna se postarat o 50 dětí, které ztratily v důsledku válečného konfliktu své rodiče," uzavřel.

Podle návrhu Šojdrové by výběr dětí byl zcela v gesci českého ministerstva vnitra. Preferovány by byly nejmladší děti nebo děti bez dohledatelných příbuzných a poskytnuta by jim byla dočasná mezinárodní ochrana, tedy ne trvalý azyl a české občanství. Babiš dříve kritizoval, že sirotci jsou často ve věku 12 až 17 let. Dětem by se podle něj mělo pomoci tam, kde se narodily.

O plánu ve středu hovořili poslanci v rámci diskuse o globálním paktu většiny států OSN o migraci. TOP 09 neprosadila usnesení, kde by sněmovna požádala vládu o přijetí nejméně 50 syrských dětí z řeckých uprchlických táborů. Ve čtvrtek Babiše k přijetí dětí vyzvala téměř polovina senátorů včetně předsedy horní komory Milana Štěcha (ČSSD). Podle zákonodárců na tyto děti nelze pohlížet jako na běžné imigranty, neboť se ocitly v tragické situaci bez vlastní vůle.