Přijetí eura by nyní poškodilo českou ekonomiku, tvrdí odbory

Přijetí eura by Českou republiku vyšlo zhruba na 220 až 250 miliard korun. Poškodilo by to firmy, zaměstnance i důchodce. Vyplývá to z analýzy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Odbory jsou proti tomu, aby Česko v následujících deseti letech vstoupilo do eurozóny.

"Při přijetí eura by Česká republika musela zaplatit svůj podíl na Evropském stabilizačním mechanismu (ESM) ve výši zhruba 50 miliard korun (v závislosti na kurzu eura). Vedle toho by však současně převzala takzvaný podmíněný závazek oceňovaný až na 380 miliard," uvádějí odbory v analýze. Podmíněný závazek znamená, že pokud by některý ze států eurozóny nesplatil své půjčky od Evropské centrální banky (ECB), pak by se Česká republika podílela na úhradě této půjčky a možná by musela zvýšit svůj vklad do ESM až do celkové výše 380 miliard korun.

"Kromě toho by musela ČNB doplatit nesplacenou část upsaného kapitálu ECB, a to ve výši 167,5 milionu eur (zhruba 4,5 miliardy Kč)," tvrdí odboráři. Další náklady by si podle nich vyžádal vstup bank do bankovní unie. "Podstatnými náklady jsou v této souvislosti především požadavky na zvýšení kapitálu největších bank operujících v ČR. Expertní odhady hovoří o nutnosti zvýšení kapitálu těchto bank až o 110 až 120 miliard korun," uvádějí. Je prý pravděpodobné, že tyto náklady by banky byly nuceny kompenzovat zvýšením svých bankovních marží a tedy v konečném důsledky by jimi mohli být zatíženi uživatelé bankovních služeb. Vedle toho by české firmy i státní správa měly další výdaje, například na úpravu firemních softwarů a podobně.

Vstup do eurozóny by podle odborů české ekonomice příliš neprospěl. Například mzdy jsou zde třetinové oproti těm, které dostávají stejné profese v blízkém zahraničí. "Pokud bude zavedeno euro, pak tento rozdíl se objeví v plném rozsahu, což nesporně povede uvnitř české ekonomiky k tlakům na růst mezd - oprávněným - a nevyhnutelně tak bude podlamovat konkurenceschopnost českých firem - zejména v sektoru těch malých a středních," míní odbory.

Volnost měnové politiky podle nich přispívá k tomu, že česká ekonomika může lépe regulovat růst své výkonnosti. Proces zpevňování koruny vůči euru vede prý k tomu, že české firmy musejí zvyšovat svou produktivitu, efektivnost i kvalitu výrobků. Její ztráta prý "nakonec vede k tomu, že dynamika růstu zemí, které mají při vstupu do eurozóny nižší úroveň rozvinutosti, se snižuje oproti těm zemím, které stojí mimo eurozónu". Česko by tak dohánělo vyspělé země pomaleji než v současnosti.

Přepočet penzí či platů z koruny na eura by při současném kurzu podle analýzy poškodil zaměstnance i důchodce, což bude platit i v následujících minimálně deseti letech. "Naše doporučení, zda v nejbližší době přejít na euro, proto spočívá v tom, aby si česká hospodářská politika ponechala dosavadní míru samostatnosti rozhodování," uzavírají odbory ve své analýze.