Přijímací zkoušky někde odsunuly návrat žáků, jinak proběhly bez potíží

Přijímací zkoušky na střední školy začaly v pondělí podle ředitelů v Praze bez potíží. Na některých víceletých gymnáziích se kvůli zkouškám ale odložil návrat žáků do lavic až na příští týden. Tento týden tam mají ředitelské volno nebo náhradní program mimo školu. Kvůli velkému počtu uchazečů u zkoušek totiž gymnázia nemají dost místností ani učitelů k zajištění výuky. Vyplývá to z informací od ředitelů gymnázií a na webech škol.

Žáci se v pondělí vrátili na druhý stupeň základních škol a nižší stupeň víceletých gymnázií v Praze a šesti dalších krajích. Jejich třídy se budou ve výuce střídat po týdnu ve škole a doma. Na středních školách zároveň začalo období přijímacích zkoušek. V pondělí se koná první termín jednotných přijímacích testů na čtyřleté obory, druhý termín bude v úterý. Ve středu a ve čtvrtek pak následují termíny pro uchazeče v šestiletých a osmiletých gymnáziích. Řada víceletých gymnázií má zároveň i obor pro čtyřleté studium.

Například ředitele Malostranské základní školy a osmiletého gymnázia Tomáše Ledvinku načasování návratu žáků do škol v době přijímacích zkoušek nepotěšilo. "To hodnotím jako velmi negativní, že první týden, kdy jde druhý stupeň do škol, je týden přijímacích zkoušek, kdy minimálně dva dny je škola rozbitá, ale v některých středních školách i čtyři dny, protože mají i čtyřleté studium," řekl.

Na stejný problém upozornila i předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. V Gymnáziu Nad Štolou v Praze 7, které vede, budou mít tento týden žáci tři dny ředitelské volno a jeden den náhradní program. Při něm se v pondělí a v úterý třídy nižšího stupně gymnázia prostřídají například na procházkách po Praze. V pátek budou mít všichni distanční výuku a rotačně se začnou učit až od příštího pondělí.

Zahájení přijímacích zkoušek se podle ní v pondělí ráno ale obešlo bez potíží. "Všichni přinesli potvrzení o testu (na covid-19), všechno bylo v pořádku," řekla. Pro testování žáků na covid-19 podle ní má škola zásoby do příštího pondělí. Jejich další zajištění nyní řeší i se zřizovatelem.

Až od příštího týdne se pro výuku otevřou také Gymnázium Jana Keplera nebo Gymnázium Nad Alejí v Praze 6. "My jsme žáky do školy zatím nepustili, protože bychom to personálně nazajistili," vysvětlila ředitelka Gymnázia Jana Keplera Ivana Landsingerová. I v minulosti podle ní škola dávala žákům v týdnu přijímacích zkoušek vždy studijní volno.

Co se týče testů na covid-19, má jich podle Landsingerové škola nyní dost do 17. května, pak už by podle ministerstva školství měly být k dispozici další testy od státu. Podobné zásoby má i Gymnázium Nad Alejí, řekl ředitel Jiří Benda.

Jen část tohoto týdne budou mít výuku studenti nižšího ročníku v Gymnáziu Voděradská v Praze 10, které kvůli přijímacím zkouškám vyhlásilo ve středu a čtvrtek ředitelské volno. Škola má osmiletý, šestiletý i čtyřletý obor studia.