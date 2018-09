Přijmout syrské sirotky? Faltová: Postoj Babiše mě nepřekvapil

Premiér Andrej Babiš čelí masivní kritice za odmítavý postoj vůči přijetí padesáti nezletilých sirotků do Česka. K jeho rozhodnutí se vyjádřila v rozhovoru pro on-line deník TÝDEN.CZ také ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová.

Jak vnímáte rozhodnutí premiéra Babiše, který odmítl poskytnout azyl syrským sirotkům?

Samozřejmě to nevnímám pozitivně, na druhou stranu ale nejsem překvapená.

Čekala jste to?

Ano. Pan Babiš podle mě postavil svou politiku populisticky a na tom, že nikoho nepřijme. Teď se dostává do situace, kdy musí odmítat děti, které nepředstavují pro Českou republiku žádné ohrožení. Tento postoj vnímám jako malost a nelidskost zejména v tom ohledu, jak se tady přistupuje k oblasti migrace a uprchlictví.

Co si myslíte o výroku, že by se mělo dětem pomáhat v jejich domovech?

Mělo by se pomáhat všem, a to nejen dětem v jejich domovech, ale i jinde. Všude jsou lidé, pro které je například přesídlení jedinou alternativou; nemůžou se integrovat v místě, kde jsou, nemůžou se vrátit a je to pro ně neřešitelná situace. Jsem toho názoru, že bychom měli zapracovat na pomoci a solidaritě, protože to Česká republika tak úplně nedělá.

Andrej Babiš uvedl, že by se navíc do Česka neměly přijímat děti, které jsou ve věku 12-17 let, neboť jsou snadno ovlivnitelné. Je to pravda?

Je složité říct, že nikdo nebude nikdy pro nikoho žádnou hrozbou. Na druhou stranu nějaká migrace probíhá pořád a ve chvíli, kdy sem bude chtít přijít někdo, kdo tady chce něco způsobit, nepůjde cestou přesídlení, neboť stát má nespočet bezpečnostních prověrek. Navíc, Česká republika má z minulosti hodně pozitivních zkušeností s integrací, takže si myslím, že by i tyto byly v pořádku.

Jaké řešení by bylo podle vás v této situaci nejvhodnější?

Nejlepší by bylo, kdyby Česko už aktivně participovalo na přesídlovacích programech. Já si třeba nemyslím, že je cesta jedině v přijímání sirotků. Naopak se domnívám, že je lepší přijímat nejen sirotky, ale i rodiny s dětmi a lidi, kteří mají zájem v zemi být a žít tady. V tuto chvíli ale navrhuji, pojďme pomoci alespoň padesáti dětem ze Sýrie - to je pro mě prvotní a důležitý krok, který by Česko mělo podniknout.

Může Česko bez obav přijmout padesát syrských dětí, aniž by to nějak narušilo chod země?

Myslím si, že stát má daleko větší možnosti a schopnosti a přijetí padesáti dětí není vůbec žádný problém.