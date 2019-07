Přilepší si důchodci? Senát navýšení penze podpořil

Senát podpořil zvýšení průměrného starobního důchodu od příštího roku o 900 korun na 14 373 Kč měsíčně. Důchodcům, kteří jsou v penzi 25 let, chce ale přidat 1000 korun měsíčně. Rozhodl o tom ve čtvrtek přes nesouhlas ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), senátoři sociální demokracie to ale podpořili. Zvýšení penzí bude muset znovu posoudit sněmovna.

Ministryně svůj nesouhlas se zvýšením penzí pro starší důchodce zdůvodnila nedostatkem peněz na tuto valorizaci. Podle Maláčové by to motivovalo pracující k předčasným odchodům do důchodu. Stejný návrh přijal Senát už loni, sněmovna jej ale odmítla.

Vládní novela předpokládá jednorázový doplatek k penzím nad jejich zákonnou valorizaci. Důchody se podle zákona navyšují o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za sledované období. Zákonná valorizace by mohla podle aktuálních odhadů představovat asi 750 korun a doplatek asi 151 až 160 korun. Maláčová uvedla, že zvýšení bude stát rozpočet asi 5,4 miliardy korun, přičemž výdaje na celkovou valorizaci budou představovat 31,1 miliardy korun ročně.

Senátoři odmítli snahu Šárky Jelínkové z klubu KDU-ČSL, která chtěla zvýšit penzi ženám o 500 korun za každé vychované dítě. Podle Maláčové by to bylo v rozporu s evropským právem a výdaje státního rozpočtu zvýšilo o 16 miliard korun ročně.

Důchody se zvyšují pravidelně vždy od ledna. Letos vzrostly v průměru rovněž o 900 korun. Zákonná valorizace činila asi 600 korun. Dalších 300 korun prosadila vláda Andreje Babiše (ANO) spolu s loňskou změnou ve složení penze, která mírně oslabila zásluhovost.

Na konci loňska průměrný důchod podle údajů České správy sociálního zabezpečení činil 12.418 korun. O tři měsíce později se dostal na 13.377 korun. Zvedl se tedy o 959 korun. Za částkou je nejen valorizace, ale i zvýšení penze o 1000 korun lidem nad 85 let a to, že noví důchodci odcházejí na odpočinek s vyšším důchodem než dřív. Starobní, invalidní a pozůstalostní penzi pobíralo kolem 2,9 milionu lidí.