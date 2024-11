Primátor Jablonce nad Nisou doufá, že odstřel divočáků pomůže i městu

Primátor Jablonce nad Nisou Miloš Vele (ODS) doufá, že odlov divokých prasat, který dnes v oblasti blízkého Rádla a Vratislavic nad Nisou zahájili policejní odstřelovači, pomůže i městu. S přemnoženou černou zvěří se radnice druhého největšího města v Libereckém kraji potýká už tři roky. Divoká prasata mohou lidé potkat na sídlišti v Proseči nad Nisou, na Žižkově vrchu nebo v Srnčím dole, ale i na dalších místech ve městě, řekl dnes ČTK Vele.

"Není ojedinělým úkazem, že ráno jdete do práce a na sídlišti vedle paneláku potkáte divoké prase. Občané si stěžují na to, že se bojí pouštět děti samotné do školy, že máme rozryté záhony, že jsou rozryté louky a že prasata nám působí škodu na majetku. Není to tak, že bychom situaci neřešili, intenzivně spolupracujeme s mysliveckým sdružením. Dokonce my jako samospráva vyplácíme 2000 Kč za jedno odstřelené prase. Pokud si dobře pamatuji, tak v loňském roce bylo odstřeleno 145 kusů za hospodářský rok, ale jak je vidět, tak je to málo," doplnil Vele.

Podle radnice lidé prasata do města často sami lákají, když za své ploty vyhazují bioodpad, který mohou zdarma odevzdat do sběrných dvorů. "Podél celé hranice lesních pozemků od ulice Na Výšině přes Ještědskou, Družstevní, Panenskou, Na Kopci až po Puškinovu a Bousovu se jedná o téměř souvislou řadu," řekla Petra Němečková z oddělení životního prostředí magistrátu. Stačí podle ní i hromady posekané trávy, ve kterých časem tlením vzniká prostředí velmi vhodné pro larvy a ponravy. Ty jsou pro černou zvěř pochoutkou, za kterou se může stahovat, dodala.

Kvůli snížení stavů divočáků pořídila radnice odchytovou klec, v lesích kolem města myslivci opakovaně organizovali naháňky s vyšším počtem honců a psů, aby stavy černé zvěře snížili. Jablonec ale od července spadá do ochranného pásma II, které Státní veterinární správa vymezila kolem míst s potvrzeným výskytem afrického moru prasat. Podmínky pro naháňky se zpřísnily, do konce srpna je nebylo možné pořádat vůbec, teď je musí povolit krajská veterinární správa.

Primátor věří, že akce, do které se zapojili policejní odstřelovači, bude úspěšná a stavy černé zvěře se podaří snížit. Podle průzkumu policie, která využila drony a vrtulníky, je v oblasti, kde se bude až do čtvrtka lovit, kolem 100 až 200 divokých prasat. Odstřely jsou plánované vždy od pondělních 18:00 do čtvrtečních 06:00 a opakovat se budou každý týden až do 12. prosince. Podle ředitele pořádkové policie Petra Koutného pak policie odstřel vyhodnotí a případně může pokračovat i po Novém roce.