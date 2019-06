Primátor: Nový ředitel městské policie má zlepšit komunikaci

Nový ředitel Městské policie Ostrava (MPO) Miroslav Plaček, jehož jmenování do funkce schválili zastupitelé, by se měl zaměřit na zlepšení komunikace uvnitř městské policie. Strážníky je nutné více motivovat, řekl novinářům primátor Tomáš Macura (ANO).

"Víte, že se potýkáme také s nedostatkem strážníků, což souvisí i s tím, že jsme navýšili stavy," uvedl primátor, podle něhož ve městě aktuálně schází zhruba osm desítek strážníků. Nový ředitel by podle něj měl i přehodnotit priority, na něž by se městská policie měla zaměřit. "Chtěl bych, aby se vrátila více k tomu původnímu cíli, že by tedy měla dbát na veřejný pořádek a méně se starat o záležitosti statické dopravy," soudí Macura.

Do výběrového řízení se přihlásilo devět uchazečů. Nakonec se rozhodovalo mezi dvěma. Plaček by se měl funkce ujmout od 16. srpna, kdy odcházejícímu řediteli Zdeňku Harazimovi skončí mandát. Zatím není jasné, zda od městské policie zcela odejde. "Požádal mě, jestli by mohl ještě zůstat v rámci městské policie na nějaké referentské pozici, ještě se o tom budeme bavit," řekl Macura.

Opoziční zastupitel Lukáš Semerák (Ostravak), který se účastnil výběrového řízení na nového ředitele, už dříve řekl, že podle jeho mínění městská policie nutně potřebovala impulz zvenčí, který Plaček přinést nemůže, protože je zevnitř organizace.

Plaček novinářům řekl, že za důležitou považuje bezpečnost občanů města a příznivé vytváření podmínek pro zaměstnance a jejich motivaci. Nevyloučil ani možnost personálních změn, ale nyní považuje za předčasné o nich hovořit.