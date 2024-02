Případů akutních respiračních infekcí v Praze tři týdny v řadě ubývá. Nemocných minulý týden, kdy měla polovina škol v metropoli prázdniny, bylo přibližně 1300 na 100.000 obyvatel. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Státní zdravotní ústav (SZÚ). Hygienická stanice Hlavního města Prahy na webu uvedla, že důvodem snížené nemocnosti v minulém týdnu byly pravděpodobně jarní prázdniny.

Lékaři podle pražských hygieniků zaznamenali za týden šest závažných onemocnění, tři lidé byli mladší 50 let, dva nad 60 let a jednomu muži, který v důsledku chřipky minulý týden zemřel, bylo 89 let. "Všichni proti chřipce neočkováni. Laboratorně byla ve všech případech potvrzena chřipka A," doplnili hygienici.

Z grafu srovnávajícího chřipkové sezony v posledních pěti letech vyplývá, že letos tato sezona vrcholila zhruba o týden dřív než v období přelomu let 2019 a 2020. Nemocných bylo zhruba srovnatelně, v dalších letech díky protiepidemickým opatřením proti šíření covidu-19 byla nemocnost násobně nižší.

Mezi kraji je nemocnost v Praze nejnižší, druhý Ústecký kraj má asi o 150 nemocných na 100.000 obyvatel víc. Naopak více než 2000 případů na 100.000 obyvatel nahlásili lékaři v Libereckém kraji.

Dál podle dat ministerstva zdravotnictví ubývá i pozitivně testovaných na covid-19. Statistiky zaznamenaly za poslední týden tři případy na 100.000 obyvatel.

Počty případů akutních respiračních infekcí a covidu-19 v Praze na 100.000 obyvatel:

Týden pondělí Akutní respirační infekce (počet na 100.000 obyvatel) Mezitýdenní změna Covid-19 (počet na 100.000 obyvatel) Mezitýdenní změna 7. týden 12. února 1296 - 5,8 % 3 - 25 % 6. týden 5. února 1375 - 22 % 4 - 33 % 5. týden 29. ledna 1770 - 0,2 % 6 - 40 % 4. týden 22. ledna 1774 + 31 % 10 - 23 % 3. týden 15. ledna 1353 + 14 % 13 - 19 % 2. týden 8. ledna 1185 - 3 % 16 - 44 % 1. týden 1. ledna 1222 + 65 % 36 - 2,7 % 52. týden 25. prosince 743 - 46 % 37 - 35 % 51. týden 18. prosince 1367 - 12 % 57 - 49 % 50. týden 11. prosince 1546 + 12 % 116,5 + 45 % 49. týden 4. prosince 1378 + 10 % 80,5 + 10 % 48. týden 27. listopadu 1248 + 6,7 % 73,1 + 17,5 % 47. týden 20. listopadu 1169 + 20,5 % 62,2 + 50,6 %

zdroj: Hygienická stanice Hlavního města Prahy, ministerstvo zdravotnictví - koronavirus