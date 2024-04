Případů černého kašle stále přibývá, ve Zlínském kraji 65 za týden

Ve Zlínském kraji přibylo v minulém týdnu 65 případů černého kašle. Nemocných v kraji i celé zemi přibývá. V předchozím týdnu bylo v kraji 51 nových případů onemocnění, o týden dříve 20. Od začátku roku onemocnělo černým kašlem v kraji 184 lidí, vyplývá z údajů Státního zdravotního ústavu. Za celý loňský rok bylo v kraji 20 případů černého kašle.

Nemocní v kraji nemuseli do nemocnice. Pokud by jejich stav vyžadoval hospitalizaci, byli by na infekčním oddělení Uherskohradišťské nemocnice, které je jediné v kraji. "Nikdo nebyl na dětském ani dospělém infekčním oddělení hospitalizován. Ambulantně byli ošetření dva pacienti s touto diagnózou," řekla dnes ČTK mluvčí nemocnice Lucie Sedláčková.

V Česku minulý týden přibylo 1151 nových případů onemocnění, v předchozím týdnu 827. Od začátku roku je v zemi 4253 případů černého kašle. Nejvíce, 780, je jich v Jihočeském kraji, nejméně v Karlovarském, kde bylo letos zatím 30 případů. Nemocnost je nejvyšší od 60. let minulého století. Dva nakažení senioři letos zemřeli.

Černý kašel je vysoce infekční bakteriální onemocnění, které postihuje plíce a dýchací cesty. Nemoc se šíří kapénkami při kašlání nakaženého člověka. Černý kašel je nejzávažnější pro novorozence a kojence, zejména mladší čtyř měsíců, protože se u nich mohou rozvinout život ohrožující komplikace. Před očkováním proti černému kašli šlo o jedno z nejčastějších a nejnebezpečnějších onemocnění dětství.

Očkování v Česku začalo v roce 1958. Je povinné a je součástí takzvané hexavakcíny, kterou dostávají děti v prvním roce života a znovu se přeočkovává v deseti nebo 11 letech. Podle odborníků ale ochrana postupně slábne, proto doporučují přeočkování i dospělých.

Důvodů, proč se černý kašel nyní v Česku šíří více, může být podle odborníků několik. Větší vlny nákazy se vracejí pravidelně po několika letech. Očkovat se také začalo vakcínami, které jsou pro malé děti šetrnější a mají méně nežádoucích účinků, tvoří ale jiný typ imunity. Nižší je také očkovanost populace, protože někteří rodiče své děti očkovat nenechávají nebo podání vakcíny odkládají.