Příspěvek až 370 korun denně pro lidi v karanténě Sněmovna patrně schválí

Lidé v nařízené karanténě nebo izolaci patrně budou znovu dostávat příspěvek až 370 korun za den k náhradě mzdy či platu. Sněmovní sociální výbor ve středu doporučil poslancům, aby předlohu dosluhující vlády ANO a ČSSD schválili.

Na návrh sněmovní většiny ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN ale podpořil zkrácení platnosti opatření. Sněmovna bude návrh zákona projednávat odpoledne.

Bonus k nemocenské má bránit propadu příjmů, a motivovat tak obyvatele k tomu, aby po setkání s nakaženými koronavirem zůstávali v karanténě, nemoc dál nešířili a hlásili své kontakty. Vláda navrhuje, aby stát příspěvek vyplácel zpětně při nařízené karanténě od začátku letošního listopadu, pokud by trvala i v den nabytí účinnosti zákona, do konce června příštího roku. Sněmovna období podle doporučení sociálního výboru pravděpodobně zkrátí. Lidé by měli bonus za stejných podmínek od začátku prosince, zatím do konce února.

K náhradě 60 procent redukovaného příjmu se má podle předlohy platit nejvýše 370 korun na den až 14 dnů. Celkem s tímto bonusem by ale lidé neměli pobírat víc než 90 procent svého průměrného výdělku. Peníze v prvních 14 dnech posílá zaměstnavatel. Výdaje na příspěvek by si pak odečetl ze sociálních odvodů.

V karanténě jsou lidé bez příznaků, kteří se potkali s nakaženými. V izolaci jsou ti, u nichž se nákaza potvrdila. Příspěvek k náhradě mzdy či platu se už vyplácel od března do konce června. Bonus nepodléhá dani z příjmů ani exekuci a nezapočítává se do příjmů pro výpočet sociálních dávek.