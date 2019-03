Příští měsíc začnou opravy na Štěrboholské spojce

Pražská Technická správa komunikací (TSK) zahájí v pondělí 1. dubna opravy na Štěrboholské spojce ve směru z centra. Opravy se týkají úseku mezi benzínovou stanicí MOL k nájezdu z ulice Národních hrdinů. Sdělila to mluvčí TSK Barbora Lišková. Práce skončí na konci letošního srpna.

Silničáři ve zmíněném úseku odstraní všechny vrstvy do hloubky 71 centimetrů. Následně položí povrch nový a osadí nové obruby. Součástí stavby bude obnova svodidel a odvodnění. "Současně bude provedena oprava nájezdu z ulice Národních hrdinů ve směru do centra," uvedla Lišková.

TSK nejprve opraví od 30. března do 22. června pravou polovinu vozovky. Provoz bude zachován dvěma jízdními pruhy, kdy pravý povede podél staveniště a levý bude převeden do protisměrného. Současně bude uzavřena severní rampa z ulice Národních hrdinů. Následně od 23. června do 31. srpna opraví silničáři zbylou polovinu silnice.

Oprava Štěrboholské spojky v opačném směru, tedy do centra, začala letos na začátku března a skončí do zahájení výše zmíněné rekonstrukce.