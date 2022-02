Příští týden od Česka dorazí vakcína proti covidu od Novavaxu

Příští týden by měla do Česka dorazit vakcína proti covidu-19 od firmy Novavax. Pokud by měla ČR vakcín přebytek, daruje je státům, které jich mají nedostatek. Radiožurnálu to v pátek řekl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti).

Pavlovic uvedl, že očkování je stále základním nástrojem v boji s epidemií covidu, a lidem doporučil, aby se nechali očkovat. Doplnil, že v následujícím týdnu by měla do Česka dorazit očkovací látka od Novavaxu, která je pátou vakcínou schválenou pro použití v EU. Už dříve ministerstvo zdravotnictví uvádělo, že očkování touto látkou začne na konci února. Registrovat se k tomuto očkování lidé mohou od začátku měsíce.

Česko má podle dřívějšího vyjádření ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) objednány stovky tisíc dávek nové vakcíny a je možné objednávky navýšit. Jde o takzvanou proteinovou vakcínu, která obsahuje v laboratoři vyrobený spike protein. Právě tuto součást vakcíny vyrábějí v závodě v obci Bohumil, která je součástí středočeských Jevan. Ministerstvo zdravotnictví soudí, že by se jí mohli nechat očkovat i ti, kteří mají obavy z modernějších mRNA vakcín.

Pavlovic v pátek na dotaz, zda stát neuvažuje o ukončení nákupu vakcín proti covidu, řekl: "Pokud bychom měli přebytek, budeme je darovat státům, které neměly to štěstí, aby jich měly dostatek." V minulosti už Česko poskytlo 2,39 milionu vakcín proti covidu zemím na Balkánu, v Africe a Asii.