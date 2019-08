Přiznal se k vraždě prostitutky. Ukrajinci hrozí doživotní trest

Ukrajinec Andrii Matsola se u krajského soudu v Ústí nad Labem přiznal k vraždě sedmadvacetileté prostitutky v Teplicích. Popřel, že by ji znásilnil. Devětadvacetiletému muži hrozí až doživotí.

Ukrajinec podle svých slov přijal do České republiky za prací. Zpovídá se ze znásilnění a vraždy. Loni v prosinci ženu stojící u silnice v Teplicích podle obžaloby fyzicky napadl několika údery rukou tak, že upadla na zem, poté ji odvedl za reklamní billboard, kde jí přinutil k souloži a orálnímu styku.

Prostitutka mu poté podle obžaloby sdělila, že věc oznámí na policii. Muž ji vzápětí napadl kamenem, mlátil ji do hlavy, žena v důsledku zranění na místě zemřela. Ukrajinec vzal svršky, boty, kabelku a odnesl je a zahodil.

"S tou vraždou souhlasím, ale se znásilněním nikoliv," řekl Matsola. V den vraždy dopoledne podle svých slov vstal, s kamarádem vypil lahev vodky a nějaká piva. Večer se šel projít. V Nákladní ulici potkal bezdomovce, s nímž se domluvil, že mu koupí víno a on mu za to ukáže, kde jsou nějaké levné prostitutky. První oslovená žena ho odmítla. S druhou se domluvil na částce 200 korun za sex. Na kopečku za křovím podle obžalovaného došlo k pohlavnímu styku a orálnímu sexu. Poté, co se snažil ji rozepnout bundu a sáhnout si na prsa, rychle odešla. "Peníze, které ležely s krabicí vína vedle, už tam nebyly," uvedl Matsula.

S třetí ženou se Matsula podle výpovědi dohodl na částce 300 korun. "Po sexu jsem vyndal peníze a ona řekla, že je to málo, chtěla víc. Říkala, že pokud jí nezaplatím víc, bude křičet a zavolá na policii," uvedl s tím, že dál už si nepamatuje, co se stalo. "Pamatuju si, že jsem klečel nad ní. Pak, jak sbírám věci," uvedl. Matsula následně odešel spát. "Dva dny (po činu) jsem věděl, že se něco špatného stalo, ale ne co konkrétně. Rozuměl jsem tomu, ale nechtěl jsem tomu uvěřit. Vím určitě, že jsem spáchal zločin, ale neumím to vysvětlit," uvedl.