Příznivci MHD se svezou v Brně historickými vozy při oslavách 155. výročí

Příznivci MHD v Brně budou mít letos druhou šanci svézt se historickými vozidly po městě. Dopravní podnik je vypraví v sobotu 17. srpna jako součást oslav 155 let MHD v Brně. Tramvaje a autobusy pojedou po trase svých historických linek, součástí bude také hudební program na piazzetě Janáčkova divadla, uvedla v tiskové zprávě mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Historické tramvaje a autobusy budou jezdit od 13:15 do 18:30. Tramvaje pojedou jako první koňka od Janáčkova divadla (vyjížděla o kus dál z Moravského náměstí) do Králova Pole k Semilassu. Autobusy, které začaly městem jezdit až v roce 1930, pojedou ze stejného místa jako tramvaje do Černých Polí přes náměstí 28. října a Zemědělskou do Štefánikovy čtvrti. "Cestující zaplatí za jízdu 20 korun a dostanou pamětní jízdenku. V provozu bude také Párty šalina, v níž se za jízdu na jeden okruh bude platit 60 korun a je možné se v ní i občerstvit," řekla Tomaštíková.

Na piazettě budou vystavené dva historické trolejbusy 14Tr a 15Tr, které v posledních letech podnik zrenovoval do stavu, v jakém vyjely z továrny. Atrakcí má být první vystavení dispečerského vozu z 80. let minulého století. Šlo na tehdejší dobu o rozměrné osobní auto Volha sovětské provenience. "Podnik jich míval v té době pět, jedno z nich bylo ve variantě kombi. Od dopravního nadšence z Plzně se podařilo odkoupit vůz stejného typu v lednu letošního roku. Naši zapálení pracovníci se postarali o jeho kompletní renovaci, která obnášela i náročné shánění komponent. Maják jsme získali od dobrovolných hasičů, vysílačku a další náhradní díly od nadšenců do veteránů. Lakování do původních barev jsme dělali v našich ústředních dílnách," uvedl dopravní ředitel Jan Seitl.

Hudební program u divadla zajistí kapely, jejichž členové jsou také zaměstnanci dopravního podniku, bude zde i zábavní program pro děti.

Vrcholem bude v 19:00 odjezd kolony historických tramvají od označníku na Moravském náměstí, který připomene protokolární jízdu ze 17. srpna 1869, kdy vyjela první koňská tramvaj k Semilassu.