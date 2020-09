Pro bary je kratší otevírací doba problém, restaurace ji zvládnou

Zkrácená otevírací doba je velký problém hlavně pro bary a diskotéky. Mnoho z nich vůbec neotevře, nemá to podle nich cenu. Restaurace jsou většinou schopné opatření zvládnout, ačkoliv jim tržby klesnou. Provozovatelé se ale bojí úplného zavření podniků. Vadí jim také, že podobná rozhodnutí nechávají lidi v nejistotě a chování zákazníků se mění. Restaurace a bary budou muset od čtvrtka kvůli šíření koronaviru zavírat ve 22.00, zatím musely mít hospody zavřeno až od půlnoci do 6.00.

Provozovatel čtyř klubů a diskoték v Liberci Martin Hřebík nechá podniky zavřené. "Je to nesmysl otevírat třeba na hodinu. Je to zlikvidované minimálně na 14 dnů," uvedl. Pořádat nebude ani koncerty, které chtěl mít jako náhradu za diskotéky v největším tanečním klubu v Liberci zvaném Lípa. Věří však, že krizi stejně jako na jaře překoná. "Přijde mi ale brutální zakázat a neříci, že to budeme nějak kompenzovat nebo pomůžeme," dodal. Už dříve musel propustit všechny zaměstnance a najímá je jen jako brigádníky. Za běžného stavu před koronavirovou krizí pro něj pracovalo až 75 lidí.

Ve zlínské Bistrotéce Valachy se opatření dotkne jednoho z provozů, Baru 1931, který je běžně otevřený do půlnoci. Většina hostů chodí na drink až kolem deváté večer. "Teď si rozmyslí, jestli vůbec někam chodit, když si mohou posedět jen tak krátce. Ekonomicky nás to určitě postihne," uvedla manažerka Bistrotéky Simona Stavjaňová. Podnik nedávno otevřel vyhřívanou venkovní zahrádku. "Z pohledu hygieny je zcela bezproblémová. Bohužel i tu musíme zavírat dřív, což považuji za absurdní," dodala Stavjaňová.

Snížení tržeb

Restaurace Masné krámy a Zvon z Českých Budějovic přijdou podle svých odhadů řádově o desítky procent tržeb. "Každé takové rozhodnutí nechává lidi v nejistotě, co bude dál. Neříkám, že by dostávali strach, ale je to cítit. Po desáté hodině lidé ztratili zábrany a utráceli," uvedl vedoucí restaurace Masné krámy Tomáš Olejník. Kratší otevírací doba ale podle něj nebude pro podnik likvidační. Podobné to je i ve Zvonu. "Pro naši restauraci to asi není omezení, které by nás výrazně bolelo. Od nás po desáté spíš odcházejí hosté dál do barů," řekl ředitel hotelu Petr Šalda.

V Ústeckém kraji jsou jednatelé restaurací nové otevírací době dokonce většinou naklonění. "K nám chodí lidé primárně na jídlo, ne se opíjet, takže nám zavřít dřív zase tolik nevadí," řekl jednatel restaurace Dobrá Bašta v Litoměřicích Ondřej Balšánek. Strach má ale z úplného zavření provozoven. Výdejní okénko by podle něj situaci neřešilo, restaurace by si tak nevydělala ani na základní náklady.

Jednatelce restaurace U Dubu ve Velkém Březně Iloně Štorkové zkrácená otevírací doba nevadí, žádné velké ztráty nečeká: "Alespoň tu nebudu mít opilé lidi," řekla. Se změnou naopak nesouhlasí provozovatelka chomutovské restaurace Ristorante La Terrena Hana Rabštejnková. "Jsme přesvědčeni, že se tak sníží zájem hostů. Zkrácení otevírací doby pro nás znamená jistou ztrátu zákazníků," řekla. Pokud by musely být restaurace zavřené úplně, už by pak prý znovu neotevřela.

Restaurace a hotelu U Raušů ve Velké Bíteši se nové opatření nedotkne, do 22.00 má otevřeno i nyní. Hoteliér Jiří Rauš ale upozornil, že v březnu opatření začínala stejně a potom přišlo ze dne na den úplné zavření restaurací. "Z toho trochu husí kůži mám," dodal.