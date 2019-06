Pro ČR je klíčové, kdo bude předsedou Evropské komise, řekl Babiš

Pro Českou republiku je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) klíčové, kdo bude předseda Evropské komise (EK). Ostatní funkce, například předsedu Evropské rady či Evropské centrální banky, nepovažuje za tak důležité. Řekl to v neděli novinářům před odletem na mimořádné zasedání Evropské rady v Bruselu. Předsedou EK by podle Babiše měl být někdo, kdo nerozděluje Evropu. Komise by měla být odpolitizována a neměla by se vymezovat vůči jednotlivým členským státům, doplnil předseda vlády.

"Klíč je Evropská komise. To, aby tam byl člověk, který nebude rozdělovat Evropu, nebude nám stále vnucovat nějaké kvóty nebo názory na ilegální migraci nebo nám diktovat tematické okruhy na rozpočet," řekl Babiš. Předseda komise má podle něj obrovskou moc. "Rozhoduje o portfoliu, dokonce může odmítnout nominanty na komisaře," uvedl.

Babiš zopakoval, že se země visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) shodují v tom, že by stejně jako na minulém jednání Evropské rady neměl získat většinovou podporu žádný "spitzenkandidát", tedy lídr kandidátek stran pro nedávné volby do Evropského parlamentu. Konkrétního kandidáta podle něj V4 nemá. "Naše pozice je, aby předseda Evropské komise byl někdo, kdo nebude rozdělovat Evropu a bude vnímat náš region," řekl.

V4 je podle něj teritorium, které má budoucnost a skvělé podmínky i z hlediska bezpečnosti. "V rámci mé pozice je mi V4 v podstatě bližší než některé pozice frakce, ve které jsme jako hnutí ANO. Vnímám to jako premiér, české zájmy jsou prioritní," řekl předseda vlády. Vládní ANO je ve frakci Obnova Evropy (RE), jež se v minulém volebním období jmenovala Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE). RE je třetí nejpočetnější frakcí, v 751členném parlamentu má 108 členů.

Šéfům států a vlád zemí Evropské unie se v noci na 21. června nepodařilo vyřešit složitou otázku nového obsazení klíčových funkcí v evropských institucích. Předseda vrcholných unijních schůzek Donald Tusk novinářům tehdy řekl, že na jednání Evropské rady nebyla většina pro žádného kandidáta. Mimořádné zasedání se koná jen dva dny před ustavující schůzí nově zvoleného europarlamentu.