Pro provoz VŠ zřejmě nyní ministerstva nechystají žádná zvláštní omezení

Ministerstva školství a zdravotnictví zřejmě v současnosti nepřipravují žádná zvláštní opatření pro provoz vysokých škol. Platí povinnost testování na covid-19 na kolejích a nošení roušek v budovách mimo učebny. Vyplývá to z vyjádření mluvčí ministerstva školství Anety Lednové a předsedy České konference rektorů Martina Bareše. Školy by mohly semestr začít prezenčně. Záležet podle rektora bude ale na dalším vývoji epidemie. Akademický rok začíná ve většině škol na přelomu září a října.

Mluvčí ministerstva školství na dotaz, zda se chystají pro provoz vysokých škol další pokyny, uvedla, že je ministerstvo zdravotnictví ve svém mimořádném opatření pro školy neuvedlo. "Jediná úprava ministerstva zdravotnictví u vysokých škol je úprava provozu kolejí, o čemž jsme školy informovali," řekla. Jinak podle ní mohou vysoké školy fungovat bez dalších omezení.

"V současné chvíli pracujeme s tím, že omezení je pouze testování u studujících, kteří jsou ubytováni na kolejích," potvrdil Bareš. Co se týče nošení respirátorů, jsou povinné ve společných prostorech škol, řekl. V posluchárnách při dodržení rozestupů povinnost ochrany nosu a úst neplatí, dodal. Podle něj sice ze současného opatření ministerstva zdravotnictví není zcela jasné, zda se pokyny pro školy týkají i vysokých, ministerstva to tak ale vykládají.

Bareš zároveň upozornil, že studenti se začnou do vysokých škol vracet ve větší míře až asi za další dva týdny. Do té doby se podle něj může ještě epidemie zhoršit. Jak řekl, přál by si, aby nebylo potřeba další opatření proti epidemii zavádět, ale obává se, že se tomu vysoké školy nevyhnou. Připomněl, že třeba v Německu a Rakousku se nyní epidemie zhoršuje.

Momentálně podle něj vysoké školy počítají s tím, že budou moct začít semestr prezenčně. Záležet ale bude i na rozhodnutí jednotlivých škol, řekl. Například Masarykova univerzita, kde je Bareš rektorem, podle něj doporučuje garantům studijních programů dělat přednášky pro víc než 150 lidí on-line.

Krizový štáb Univerzity Karlovy ve čtvrtek vyzval nenaočkované zaměstnance, aby se pravidelně testovali, i když to pro ně není povinné. Testovat se musejí jen studenti ubytovaní na kolejích, kteří nemají dokončené očkování ani doklad o prodělané nemoci. Respirátory nejsou nutné vedle poslucháren ani v kancelářích, kde pracuje stálá skupina lidí. Pokud ale do místnosti vejde někdo další, musejí si všichni respirátor nasadit.