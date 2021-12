Pro starší 45 let se zkrátila lhůta pro přeočkování proti covidu

Pro lidi v Česku starší 45 let se zkrátila lhůta pro podání posilující dávky vakcín proti nemoci covid-19 ze šesti na pět měsíců od dokončeného očkování. Registrační systém pro tuto věkovou kategorii začal fungovat přes desátou hodinou dopoledne. Na twitteru to uvedla Chytrá karanténa.

O zkrácení lhůty ve čtvrtek rozhodlo ministerstvo zdravotnictví. Podle rozhodnutí úřadu se bude lhůta pro přeočkování následně zkracovat i pro další věkové skupiny.

"Už teď se mohou na posilovací dávku registrovat všichni, kterým je více než 45 let. Registrační systém již běží," uvedla Chytrá karanténa.

Zatím mohli dostat posilující dávku vakcíny už po pěti měsících lidé starší 55 let a ostatní lidé až po šesti měsících. Lidé očkovaní jednodávkovou vakcínou Janssen od firmy Johnson & Johnson mají nárok na posilující dávku po dvou měsících.

Od 5. ledna se lhůta pro podání posilující dávky očkování zkrátí podle čtvrtečního rozhodnutí ministerstva na pět měsíců také pro lidi ve věku nad 35 let a od 19. ledna pro všechny starší 18 let. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) ve středu uvedl na twitteru, že chce zkrátit lhůtu pro přeočkování proti covidu-19 pro všechny občany. Podle něj je to potřebné kvůli šíření varianty koronaviru omikron. "Podle některých studií proti ní představuje třetí dávka vyšší míru ochrany," sdělil.