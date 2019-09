Pro vyčerpaného Čecha na ferratě v Rakousku letěl vrtulnk

Rakouští záchranáři v sobotu pomáhali českému turistovi, kterému na zajištěné cestě (ferratě) u Atterského jezera došly síly. Protože v té době na vrchol stoupalo vícero lidí, takže by pěší pomoc byla obtížná, vyzvedl 34letého Čecha vrtulník, napsal portál nachrichten.at.

Čecha postihlo vyčerpání v dolní čtvrtině trasy, která je považována za jednu z nejhezčích v Rakousku a kterou ročně projde na 10 tisíc lidí. Portál rakouské oblasti Solná komora, kde se neštěstí událo, uvádí, že ferrata není příliš obtížná, přesto však vyžaduje dobrou kondici. Pro výstup je vyžadována kompletní horolezecká výbava včetně helmy.

Na stejné zajištěné cestě se již v pátek dostala do problémů 31letá Slovenka, která těsně před koncem dostala do rukou i nohou křeče, takže nemohla zdolat závěrečnou stěnu. Kvůli soumraku k ženě nemohl vyletět vrtulník, proto záchranáři museli na vrchol vystoupit normální cestou a poté Slovenku pomocí kladky přes stěnu vytáhnout. Turistce následně pomohli do údolí, kde v noci na sobotu záchrannou operaci ukončili.