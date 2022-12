Probační služba vypsala zakázku na monitorovací náramky pro vězně

Probační a mediační služba (PMS) hledá nového dodavatele elektronických náramků pro domácí vězně. Zájemci o veřejnou zakázku na dodání monitorovacího systému se mohou hlásit a předkládat své nabídky do 20. března. V pondělí to bez dalších podrobností sdělil mluvčí PMS Martin Bačkovský.

Ze zadávací dokumentace vyplývá, že předpokládaná hodnota zakázky je 134,6 milionu korun bez DPH. S předchozím dodavatelem - izraelskou firmou SuperCom - přestala probační služba spolupracovat loni v listopadu.

Probační služba od nových náramků vyžaduje, aby dokázaly kontrolovat jednak povinnost setrvat v obydlí a jednak povinnost respektovat takzvané zakázané a přikázané zóny. Předpokládá, že smlouvu s novým dodavatelem uzavře ve druhém až čtvrtém čtvrtletí příštího roku. Maximální dílčí nabídkové ceny stanovila na 71 milionů korun včetně DPH za dodávku náramků a 50 milionů korun včetně DPH za podporu provozu celého systému. K prokázání dostatečné technické kvalifikace musejí zájemci doložit, že už realizovali aspoň jednu veřejnou zakázku, která se týkala dodání obdobného zařízení pro kontrolu výkonu soudních rozhodnutí, a jednu, která zahrnovala provoz helpdesku pro významný informační systém.

SuperCom dodávala a provozovala monitorovací systém od září 2018, a to právě prostřednictvím PMS. Elektronické náramky hlídaly domácí vězně i některé obviněné, u kterých nahradily vazbu. Celkem je nosilo 617 lidí, ročně tedy zhruba 206. Týkalo se to například pachatelů maření výkonu úředního rozhodnutí, pachatelů krádeží a ohrožení pod vlivem návykové látky a také neplatičů alimentů. Zařízení ale monitorovala i výtržníky nebo podvodníky. Pokud domácí vězeň porušil podmínky stanovené soudem a nezdržoval se na určeném místě, monitorovací systém dokázal zjistit, kde se nachází, a zachytit trasu jeho pohybu. V případě nedodržení pravidel nebo při pokusu o sejmutí náramku upozornilo zařízení okamžitě pracovníky v operačním středisku v sídle ministerstva spravedlnosti.

Probační služba ale loni v listopadu uvedla, že SuperCom neplnila řádně a včas své povinnosti, čímž ohrozila funkcionalitu zařízení. Firma to odmítá. Po rozchodu se SuperCom se probační služba vrátila k namátkovým kontrolám prováděným probačními úředníky. Vláda Petra Fialy (ODS) se v programovém prohlášení zavázala k tomu, že výběr nového dodavatele náramků zajistí. Ministerstvo spravedlnosti původně předpokládalo, že PMS uzavře smlouvu na dodání a sedmiletý servis zařízení do konce letošního roku, přičemž monitoring měl začít fungovat ve druhém pololetí roku 2023.

Elektronický monitoring využívá většina vyspělých evropských států. Nejvíce na něj spoléhá Anglie s Walesem, kde náramky fungují od roku 1999 a ročně hlídají kolem 54 tisíc lidí. Ve Francii je to zhruba 29 tisíc lidí, v Polsku přes 5000. Na Slovensku, v Rakousku či Estonsku se počty monitorovaných ročně pohybují v řádu stovek.

V Česku zavedl možnost alternativního trestu domácího vězení nový trestní zákoník od ledna 2010. Výhodou je mimo jiné to, že pachatel - který se musí ve stanovený čas zdržovat doma - může přes den chodit do práce a nezpřetrhá vazby s rodinou. Soudy ale tento trest příliš neukládají, přičemž situace se nezměnila ani po zprovoznění monitorovacích náramků. Soudcovská unie míní, že systém potřebuje novou koncepci: o monitoring by se podle ní neměla starat PMS, ale Vězeňská služba nebo soudy.

Vybrat předchozího dodavatele technologie trvalo státu osm let. Podařilo se to za ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), který zvolil formu soutěžního dialogu poté, co pět předchozích tendrů skončilo neúspěšně.