Problémy OKD vznikly zpackanou privatizací ČSSD, zaznělo v Aréně Jaromíra Soukupa

Jaromír Soukup v úterý večer uvítal ve svém pořadu Aréna Jaromíra Soukupa nekompromisního šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středulu, kterého doplnila bývalá ministryně a jedna z nejvýraznějších tváří ČSSD Kateřina Valachová, dále Jan Skopeček za ODS a také zástupce ANO 2011 Martin Kolovratník.

V úvodu pořadu se moderátor a zároveň generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup věnoval aktuálním událostem, které hýbou celou českou společností. Jako tradičně se v probíraných tématech objevilo také pár dotazů na sestavování vlády. "Myslíte si, že by už mohla vláda vzniknout?" zeptal se dychtivě Soukup za potlesku obecenstva.

Slova se jako první ujala Valachová z ČSSD. "Pozitivní zprávou je, že se sociální demokraté rozhodli vrátit k jednání s hnutí ANO. Zítra (ve středu) se dozvíme, jak to dopadne a jestli ty stanovené podmínky budou splněny."

Na ní vzápětí navázal také Středula. "Přeji si, ať máme konečně sestavenou vládu s důvěrou, protože těch problémů je spousta, a jestliže se politici nezvládli během pěti měsíců domluvit, nevím, co bude dál. Potřebujeme ji už co nejdříve - stabilní, moudrou a řešící důležité problémy," poznamenal šéf odborů.

K sestavování kabinetu se vyjádřil i Kolovratník z hnutí ANO. "Souhlasím s panem kolegou Středulou, už je na čase. Nás to taky štve. Hlavně to, jak mají všichni v programu anti-Babiš. Jenže Andrej Babiš je náš lídr, což by se mělo respektovat. Chceme už pracovat a dotáhnout naše sliby, které jsme dali voličům, do konce," řekl. A jako důkaz toho, že hnutí ANO a vláda v demisi pracuje, zároveň dodal, že má velkou radost z toho, že se jim v úterý podařilo schválit novelu zákonu o urychlení výstavby dálnic.

Také Skopeček z ODS souhlasil, že celé vyjednávání již trvá dlouho. "Na jednu stranu, když vidíme, jakým směrem ekonomika jde, přeji si, aby vláda ANO s ČSSD nebyla, levicový směr může ekonomice uškodit. Nicméně vládu potřebujeme, protože nás brzy čekají velmi vážná jednání na mezinárodní úrovni, bude se debatovat o budoucí eurozóně nebo migračních otázkách," polemizoval o současné situaci.

Ostravsku se musí pomoci

V bouřlivém prostředí došlo i na otázky vázající se na ostravský region a tamní problémy. "Neměl by stát zasáhnout a vrátit se do hry, aby pomohl Ostravsku?" zeptal se výborně připravený moderátor Soukup. "Myslím si, že v tomto případě by měl být stát připraven i na tuto variantu. Musím ale říct, že jak pan premiér, tak i ministerstvo průmyslu se snaží celému regionu pomoci," vyzdvihl odborářský lídr Středula.

Jaromír Soukup chtěl také vědět, jestli pod problémy, které na Ostravsku panují, nepodepsala volná ruka trhu. "Nemyslím si, že by selhala. Celé problémy OKD vznikly tou zpackanou privatizací ČSSD," uvedl ekonomický expert Skopeček. Ale proti jeho výroku se ostře ohradila exministryně školství Valachová (ČSSD), že to není vůbec pravda.

Moderátor se snažil rozbouřenou atmosféru uklidnit, načež se Valachové tázal, jestli náhodou ti zbohatlí podnikatelé, kteří své jmění získali na Moravě, nemohou za celou situaci, která vládne na Ostravsku. "Nebudu spekulovat nad miliardáři, měli bychom severní Moravě pomoci co nejvíce," odpověděla.

Své si k tomu řekl i zástupce z hnutí ANO, kterého moderátor Jaromír Soukup vyzval, aby se i on k výměně názorů obou politiků vyjádřil. "Nechci provokovat, ale jak se tu paní Valachová s panem Skopečkem dohadovali, kdo za to může víc, upřímně vám říkám, že to my jsme si tu zem nechali rozkrást v minulých letech," uzavřel téma.

