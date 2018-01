Proč se narkomafii daří tak snadno získávat české naivky?

Tereza Hlůšková, 21 let, Uherské Hradiště. Příběh moravské blondýny, která se z Pákistánu pokusila vyvézt devět kilogramů heroinu, zná celá republika. Kolik dalších českých dívek pracuje pro narkomafii? TÝDNU se ozvali rodiče, jejichž děti spadly do obdobných problémů jako Tereza.

Před čtrnácti dny sledoval časopis TÝDEN stopu Terezy Hlůškové v rodném Uherském Hradišti. Její životní trable, které vyústily přestupem na církevní gymnázium ve Velehradě, vyhazovem před maturitou, prací u lisu v uherskohradišťské průmyslové zóně a v září 2016 odjezdem do světa. "A zkouška života začíná," napsala tehdy Tereza na Facebook z Belgie. Tahle zkouška však skončila letos 10. ledna zatčením na pákistánském letišti.

"Na reportáži TÝDNE jsme ocenili snahu vidět Terezu i jako oběť. Není totiž jedinou českou dívkou, které skončily ve spárech narkomafie či nelegálního pornoprůmyslu. Gangy si svoje oběti dokonce předem tipují," říkají zdroje, které oslovily redakci a jejichž identitu známe. Jsou to zástupci rodičů dětí, které uvěřily slibům náhodných známých. Ti dívky lákali například na exkluzivní práci v modelingu. Někteří z rodičů nyní zvažují, že o osudech dětí promluví pod občanským jménem, zatím ale vysvětlují, proč se vůbec pokoušejí spojit v jedné platformě: "Jsou to smutné příběhy, které se opakují pořád dokola. Podsvětí hledá krásné, ovšem do jisté míry naivní holky, které umějí cizí jazyky a mají nereálné představy, jak dobýt svět."

Jakmile takové dívky třeba v Praze narazí na verbíře spjatého s narkomafií, jak se pravděpodobně stalo Tereze Hlůškové, sjedou po šikmé ploše tak rychle, že nemají šanci zabrzdit. "Často už jednají jen pod vlivem drog, třeba právě heroinem ovládnete psychiku mladé dívky během několika dnů," líčí zdroje. Ředitel Národní protidrogové centrály (NPC) Jakub Frydrych přitom potvrzuje, že o česká děvčata, která na sebe berou úlohu kurýrů, je v podsvětí opravdu zájem: "Třeba západoafrické kriminální skupiny velmi často kontaktují Češky i v Belgii, Nizozemsku či Německu. Většinou v prostředí noční zábavy, kde jim nabídnou takzvaně zajímavou práci." Dívky nemají jen úkol pašovat, z mnohých se stanou i prostitutky. "Spojuje nás zoufalost, že se s takovými dětmi nedostaneme téměř do kontaktu. Ztrácejí vlastní úsudek a jsou zcela závislé na bossech, kteří jim vymývají mozek," říkají zástupci nešťastných rodičů.

* Jak jsou podobní verbíři spojení s narkomafií nebezpečné pro vaše dospívající děti?

* Proč se tyto mladé dívky (občas ale i muže) nedaří rodičům přimět k návratu k normálnímu životu? Mají vůbec možnost se s dětmi kontaktovat?

* Proč se takto postižení rodiče spojují a společně vyhlašují boj nebezpečným verbířům? A co může udělat policie?

